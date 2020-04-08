شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيتس بـ100مليون ودورسى بمليار.. عمالقة التكنولوجيا يتبرعون لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار فيروس كورونا في مختلف أرجاء العالم، وسقوط ألاف الوفيات حول العالم، تحاول كافة الجهات البحثية إيجاد علاج لهذا الفيروس، ورغم أن العديد من شركات التكنولوجيا قد تبرعت بأجهزة وأدوات طبية، إلا أن هذا لم يغن عمالقة التكنولوجيا عن التبرع بجزء من أموالهم للمساعدة في تطوير علاج لهذا الفيروس، وفيما يلى نرصد أبرز المتبرعين كما يلى:

مليار دولار من مؤسس تويتر

أعلن جاك دورسي، مؤسس شبكة تويتر وعبر حسابه الرسمي، عن وضع مليار دولار من ثروته والتي تمثل 28% من إجمالي الثروة لدعم المشاريع التي تهدف إلى مكافحة وباء فيروس كورونا العالمي عبر صندوق جديد تم تدشينه باسم StartSmall، وقد وضع دورسي المبلغ من حصته في شركة Square للمدفوعات الرقمية والتي قام بتأسيسها كذلك، بالتخلي عن الأسهم التي يمتلكها فيها.

ووفقًا لوثيقة على مستندات جوجل نشرها مؤسس تويتر في تغريداته، فإنه سيخصص 100 مليون دولار أمريكي لمساعدة صندوق الغذاء الأمريكي لتقديم وجبات للمتأثرين من الفيروس المتفشي بشدة في الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية.

جاك ما يشارك بـ 14 مليون دولار

فيما تبرع جاك ما، مؤسس شركة علي بابا، أغنى رجل في الصين، بمبلغ 100 مليون يوان، أي حوالي 14.4 مليون دولار، من مؤسسته للعثور على لقاح لفيروس كورونا، فيما قالت المؤسسة إن 40 مليون يوان ستذهب إلى منظمتين حكوميتين بحثيتين في الصين، والمبلغ المتبقي سيدعم تدابير "الوقاية والعلاج".

وكانت مؤسسة على بابا قد أعلنت السبت الماضى أنها ستنشئ صندوقاً بقيمة مليار يوان، لشراء مستلزمات طبية لمقاطعة ووهان وهوبى، التى انتشر بها الوباء.

بيل جيتس يتبرع بـ 100 مليون دولار

إذ أعلن الملياردير الأمريكي الشهير بيل جيتس التبرع بمبلغ 100 مليون دولار لمكافحة وباء فيروس كورونا، والذي أودى بحياة 560 شخصاً حتى الآن، حيث سيتم استخدام هذه الأموال في تعزيز جهود الكشف والعزل والعلاج، وتطوير اللقاحات.

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وسيتم تخصيص 20 مليون دولار من هذه الأموال للوكالات الحكومية والدولية مثل منظمة الصحة العالمية والمركز الأمريكية لمكافحة الأمراض، واللجنة الوطنية للصحة الصينية والمركز الصيني لمكافحة الأمراض، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كما سيتم تخصيص 60 مليون دولار لتسريع اكتشاف وتطوير واختبار اللقاحات اللازمة لعلاج الفيروس، وتقديم 20 مليون دولار إلى دول في أفريقيا وجنوب آسيا التي تضررت بشكل خاص من تفشي الأمراض الأخرى.

مؤسس فيس بوك يتبرع بـ 25 مليون دولار

أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشبكة فيس بوك أنه سيتبرع هو وزوجته "بريسيلا تشان" بملغ 25 مليون دولار لتسريع تطوير علاج لفيروس كورونا المستجد، وأضاف مؤسس فيس بوك أنهم في شراكة مع مؤسسة بيل جيتس وأخرين لتوفير وتقييم أدوية يمكن أن تكون فعالة في منع وعلاج فيروس كورونا".

وقال زوكربيرج في منشور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك:" أنا وبريسليا نلتزم بمبلغ 25 مليون دولار لتسريع تطوير علاج لفيروس كورونا COVID-19، نحن في شراكة مع مؤسسة جيتس وآخرين لتقييم الأدوية الحالية الواعدة بسرعة لمعرفة الأدوية التي قد تكون فعالة في منع وعلاج فيروس كورونا، ونظرًا لأن هذه الأدوية قد خضعت بالفعل لتجارب السلامة السريرية، فإذا كانت فعالة، فسيكون إتاحتها أسرع بكثير من تطوير واختبار لقاح جديد - نأمل أن يكون ذلك شهورًا بدلاً من عام أو أكثر. إنني أتطلع لرؤية ما يكتشفه مسرع العلاجات. المزيد قريبا".