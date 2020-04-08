شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إصابة 2 من موظفى شركة أمازون بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب اثنان من العاملين فى أحد مخازن أمازون فى ولاية ديلاوير بفيروس كورونا، إذ أبلغت أمازون العاملين فى منشآتها فى ميدلتاون بديلاوير، يوم 6 أبريل أن شخصًا فى الموقع تم تشخيصه إصابته بـ COVID-19 يوم 22 مارس، وتم اكتشاف حالة أخرى مؤكدة من المرض فى 7 أبريل.

وقال المتحدث باسم الشركة تيموثى كارتر لـ Business Insider: "نحن ندعم الأفراد الذين يتعافون، ونتبع إرشادات من مسئولى الصحة والخبراء الطبيين، ونتخذ إجراءات صارمة لضمان سلامة الموظفين فى موقعنا."

أبلغت العشرات من مرافق أمازون الآن عن حالات إيجابية لـ COVID-19 ، لكن رفضت الشركة الطلبات المتكررة لتقديم قائمة كاملة بالمرافق، حيث تم الإبلاغ عن الحالات، إذ ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هناك حالات إيجابية بما لا يقل عن 50 مستودع.

وأكدت الشركة يوم الاثنين الحالات فى منشأتين منفصلتين خارج كليفلاند بولاية أوهايو، بعد أن اتصل أحد الموظفين بـ Business Insider.

وقالت أمازون الأسبوع الماضى، أن هناك حالة إيجابية أخرى فى مستودع فى إنديانا، مؤكدة أنها تجرى تحقيقاتها الداخلية، بعد أن أفادت "بيزنس إنسايدر" أن بعض المديرين فشلوا على ما يبدو فى الالتزام بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالمسافة الاجتماعية.

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كما صرحت أمازون لموقع Business Insider بوجود عامل مصاب فى مركز تلبية الطلبات خارج واشنطن، بعد تسريب موظف أخر للأمر، معربا عن قلقه على سلامته.

ذكرت هايلى بيترسون من Business Insider سابقًا أن أمازون تخطط لتوظيف 100.000 عامل إضافى لتلبية طلب التسليم خلال جائحة فيروسات التاجية، فى الوقت الذى يخضع به العديد من الناس حول العالم و 97٪ من الأمريكيين لطلبات البقاء فى المنزل.

وذكرت صحيفة التايمز أن طلبات البقالة فى أمازون، على سبيل المثال، كانت أعلى بما يصل إلى 50 مرة من المعتاد، وفقًا لشخص لديه معرفة مباشرة الأعمال، إذ تقوم الشركة بتوظيف موظفى المستودعات، وسائقى التوصيل.