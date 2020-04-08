شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 من عمالقة التكنولوجيا يتصدرون قائمة فوربس للمليارديرات.. بيزوس بالمقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من انخفاض قيمة أكبر شركات التكنولوجيا في العالم في مارس بسبب انتشار فيروس كورونا، إلا أن مؤسسي شركات التكنولوجيا، بدءًا من جيف بيزوس، لا يزالون يسيطرون على المراكز العليا لقائمة المليارديرات الجدد في فوربس، ورغم أن فيروس كورونا أدى أيضًا إلى انخفاضات كبيرة في أسواق الأسهم حول العالم، وهو ما أدي إلى خفض أكثر من نصف ثروات التكنولوجيا في قائمة فوربس الجديدة لأصحاب المليارات في العالم، والتي تم جمعها فى 18 مارس 2020.

وبحسب تقرير مجلة فوربس الأمريكية، فإن 9 من أغني 20 شخصًا في العالم هم أباطرة التكنولوجيا، فيما تمثل ثروة أغنى 20 شخصًا في مجال التكنولوجيا مجتمعة حوالي 740 مليار دولار، بانخفاض عن 758 مليار دولار في العام الماضي، وبشكل إجمالي هناك 241 مليارديراً في مجال التكنولوجيا على قائمة فوربس لعام 2020، مقارنة بـ 215 مليارًا العام الماضي، ومجتمعة، تبلغ قيمة ثروتهم 1.4 تريليون دولار.

وفيما يلى نعرض قائمة بأغنى 10 أشخاص في مجال التكنولوجيا وفقا لصافي الأرباح اعتبارا من 18 مارس 2020 كما يلى:

جيف بيزوس:

قيمة الثروة الصافية: 113 مليار دولار.

العمر: 56 عامًا.

البلد: الولايات المتحدة.

مصدر الثروة: أمازون.

بيل جيتس:

قيمة الثروة الصافية: 98 مليار دولار.

العمر: 64 عامًا.

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية.

مصدر الثروة: مايكروسوفت.

لاري إليسون:

قيمة الثروة الصافية: 59 مليار دولار.

العمر: 75 عامًا.

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية.

مصدر الثروة: أوراكل.

مارك زوكربيرج:

قيمة الثروة الصافية: 54.7 مليار دولار.

العمر: 35 عامًا.

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية.

مصدر الثروة: فيس بوك.

ستيف بالمر:

قيمة الثروة الصافية: 52.7 مليار دولار.

العمر: 64 عامًا.

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البلد: الولايات المتحدة الأمريكية.

مصدر الثروة: مايكروسوفت.

لاري بايج:

قيمة الثروة الصافية: 50.9 مليار دولار.

العمر: 47 عامًا.

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية.

مصدر الثروة: جوجل.

سيرجي برين:

قيمة الثروة الصافية: 49.1 مليار دولار.

العمر: 46 عامًا.

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية.

مصدر الثروة: جوجل.

جاك ما:

قيمة الثروة الصافية: 38.8 مليار دولار.

البلد: الصين.

مصدر الثروة: على بابا

ماكينزي بيزوس:

قيمة الثروة الصافية: 36 مليار دولار.

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية.

مصدر الثروة: أمازون

ظهرت لأول مرة في القائمة هذا العام بعد أن اتفقت هي وجيف بيزوس على تسوية الطلاق في منتصف عام 2019 والتي منحتها ربع حصته في أمازون.

مايكل ديل:

قيمة الثروة الصافية: 22.9 مليار دولار.

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية.

مصدر الثروة: شركة ديل للكمبيوتر.