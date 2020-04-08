شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير طباعة ثلاثية الأبعاد يصنع قناعا متطابقا مع وجهه بشكل مخيف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أذهل أحد مستخدمى "تويتر"، متابعيه مؤخرًا بقناع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ليكون واقعيا بجنون ومتطابق مع وجهه، حتى أدق التفاصيل، و كشف لالاستين وهو "خبير مسح ثلاثي الأبعاد محترف ورجل كاميرا محترف فى العديد من الأفلام اليابانية" ، عن صورته الواقعية المجنونة ثلاثية الأبعاد على تويتر، وانتشرت الصور على الفور.

هذا ليس مفاجئًا تمامًا بالنظر إلى مدى واقعية ما صنعه بشكل لا يصدق، بينما يمسك القناع بجانب وجهه، يمكنك أن تقول أنه مثالى تقريبا، أو ربما توأمه، بسبب التطابق، بحسب odditycentral.



المصمم والقناع

لم يتطرق عشاق الطباعة ثلاثية الأبعاد إلى التفاصيل حول عملية "صنع" ، ولكنه كشف أنه استخدم ماسح ضوئي Super Scan Studio Face Rig 3D وطابعة Stratasys J750 3D لإنجاز المهمة.



لالاستين مرتديا قناع وجهه

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كانت وسائل التواصل الاجتماعي اليابانية في حالة من الرعب من القناع الواقعى، حيث امتدح معظم الناس هذا المستخدم على موهبته، وسأله آخرون ما إذا كان يعمل مع قفل التعرف على الوجه على هواتف "آبل" و"آندرويد"،

قال لالاستين إنه عادة ما يرتدي الأقنعة لاجتماعات الفيديو والمؤتمرات عبر الإنترنت، وفي الوقت الذى يحظى فيه العمل من المنزل بشعبية كبيرة، يمكنك أن تفهم سبب حصول القناع على الكثير من الاهتمام.

المثير للجدل، أن هذا ليس أول قناع وجه واقعي مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد، فقد رأيناه من قبل فى اليابان، فى عام 2011، حيث تصدرت شركة REAL-f عناوين الأخبار الدولية لتصنيع قناع واقعى للوجه وبيعها مقابل حوالي 4 آلاف دولار للقطعة، لكن ذلك كان قبل 10 سنوات، وأصبحت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أكثر بأسعار معقولة.