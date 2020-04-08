افضل تطبيقات مراقبة الإنترنت على ويندوز 10

مراقبة الإنترنت مهمة و مراقبة السرعة و الإستهلاك امر مهم جداً. و هناك العديد من الطرق لهذه المهمة على ويندوز 10. يمكن ان تراقبه من الإعدادات الخاصة به. يمكنك مراقبته من مدير المهام او يمكنك مراقبته بإستعمال تطبيقات مخصصة لذلك على النظام. و هذا ما سنعرضه في هذا المقال بعرض افضل التطبيقات التي يمكنها مساعدتك على ذلك على نظام تشغيل ويندوز 10

NETWORK SPEED TEST

اذا اردت تطبيقاً بسيطاً يعرض لك سرعات التحميل و الرفع فقط فهذا التطبيق هو ما تبحث عنه. فقط كل ما عليك فعله هو تشغيل التطبيق بعد تثبيته. و من ثم الضغط على زر Start و سيبدأ التطبيق بعرض سرعات التنزيل و الرفع بشكل مباشر. مع عرض تاريخ لقياسات السرعات من قبل. و التطبيق يعرض لك هل السرعة الحالية لك مناسبة لخدمات معينة ام لا. مثلاً هل السرعة مناسبة للبث على الإنترنت ام انها ضعيفة لذلك.

مميزات التطبيق

سهل الإستخدام

يعرض تاريخ اختبارات السرعات

عيوب التطبيق

لا يتابع استهلاك الإنترنت

لا يحمل ايكونة لشريط المهام او اختصار لسطح المكتب

تحميل تطبيق مراقبة الإنترنت

SPEEDTEST BY OOKLA

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هذا الموقع الشهير لإختبار سرعة الإنترنت و مراقبة الإنترنت من ناحية الـPing و سرعة التحميل و سرعة الرفع. كل ما عليك فعله هو الضغط على زر Go بعد فتح التطبيق و التطبيق سيتكفل بالباقي. و طبعاً فهو يحتفظ بتاريخ اختبار السرعات بشكل افتراضي. لذلك فهذا التطبيق مميز بشكل كبير للإستعمال.

مزايا التطبيق

يعمل بشكل جيد مع ويندوز 10

يعرض تاريخ اختبار السرعات

عيوب التطبيق

لا يظهر التطبيقات التي تستهلك الإنترنت

لا يحمل ايكونة لشريط المهام او اختصار لسطح المكتب

تحميل تطبيق مراقبة الإنترنت

NETSPEEDMONITOR

هذا ليس تطبيق ويندوز 10 في الأساس. هذا تطبيق موجه لنسخ ويندوز الأقل لتثبيته على ويندوز 10 ستحتاج لضبطه ليستطيع التثبيت عليه. لحسن الحظ قد تحدثنا عنه في مقال سابق على موقعنا. و هذا التطبيق يعرض لك سرعة الإنترنت بشكل حي. و يساعدك على مراقبة الإنترنت الخاص بك بشكل مستمر. و ذلك امامك على شريط المهام الخاص بالويندوز

مزايا التطبيق

يدعم مراقبة الإنترنت بشكل حي و مستمر

عيوب التطبيق

لا يحمل اختبار للسرعة

التثبيت لا يتم بطريقة مباشرة

تحميل تطبيق مراقبة الإنترنت

من موقعنا

Data Usage

هذا تطبيق غني بالمزايا. و مجاني. هذا التطبيق يساعدك في اختبار سرعة الإنترنت الخاصة بك كما انه يعرض لك رسم بياني بمعلومات الإستهلاك الخاصة بك. و كل هذا في شاشة واحدة يمكنك تخصيصها و التعديل عليها بكل سهولة. تطبيق Data Usage تطبيق مجاني ملئ بالمميزات الجيدة جداً

المميزات

تطبيق غني بالمميزات

العيوب

قد يتوقف عن العمل عدة مرات