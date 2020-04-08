تكنولوجيا: مايكروسوفت تجلب مجموعة أدوات قابلة للتخصيص في Xbox Game Bar على منصة ويندوز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت مايكروسوفت عن بعض التغييرات المقدمة من الشركة في Xbox Game Bar على منصة ويندوز، حيث تجلب عملاق البرمجيات أدوات قابلة للتخصيص في Xbox Game Bar لدعم المطورين بمتجر خاص.

تدعم مايكروسوفت المطوريين اليوم بأدوات قابلة للتخصيص في Xbox Game Bar في إطار خطط الشركة لتحسين شريط الألعاب، وذلك من خلال إصدار تجريبي مفتوح ينطلق اليوم للمطوريين، لدعم إنشاء وإدراج مزيد من الأدوات الجديدة في Xbox Game Bar خلال الفترة القادمة.

تبدأ شركة مايكروسوفت في تطوير تطبيق Xbox Game Bar بمتجر خاص يتيح للمطورين إنشاء وإضافة الرموز الأدوات الجديدة الخاصة بالألعاب، وتثبيت هذه الأدوات، ولقد قدمت كلاً XSplit وRazer الأدوات المخصصة الأولى لدعم تحديث Xbox Game Bar.

Advertisements

ومن المقرر أن يدعم تكامل أدوت XSplit في Xbox Game Bar المستخدمين في الوصول مباشرة إلى أدوات Gamecaster دون الحاجة إلى الخروج في البداية من التطبيقات أو الألعاب، إلى جانب دعم بدء بث الألعاب مباشرة أو إيقاف البث، وأيضاً دعم بدء المحادثات مع المتابعين، أو متابعة الإحصاءات داخل Xbox Game Bar مباشرة.

كما قادمت Razer بإنشاء آداة Cortex System Booster، التي ستتيح للاعبين إيقاف الخدمات والعمليات التي تتم في الشاشة الخلفية، أيضاً تأتي آداة Razer Gold لتعمل كحافظة إفتراضية لعملة مشفرة.

ومن المقرر أن تقدم شركة إنتل الآداة الخاصة بها في Xbox Game Bar في ربيع هذا العام، والتي تتيح الدخول السريع لضبط إعدادات الشاشة في أجهزة الحاسب، ومن المتوقع أن تتجه مايكروسوفت لدفع كلاً من Nvidia و Discord لإنشاء الأدوات الخاصة بهم لدعم Xbox Game Bar بتجربة أفضل خلال الفترة القادمة.

المصدر

اعلان





