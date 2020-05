Oppo تُجري أول مكالمة VoNR بالتعاون مع Ericsson و MediaTek

فاطمة أيت طالب - دبي - مستقبل الإتصالات هو تكنولوجيا 5G، واليوم قامت ثلاث شركات كبرى بشكل مشترك بخطوة كبيرة نحو تبني الجيل المقبل من تكنولوجيا الإتصالات. أعلنت شركة Oppo في بيان صحفي أنها أجرت مُكالمة VoNR على أحد هواتفها الذكية المعدلة والمزود بالمعالج MediaTek Dimensity 1000L في بيئة 5G مقدمة من قبل شركة Ericsson الرائدة في مجال معدات الإتصالات.

وذكر البيان الصحفي أن مكالمة VoNR التي تم إجراؤها كانت تمتاز بكمون منخفض، وجودة أفضل على مستوى الصوت والصورة، وهذا ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى ” تحسين التجربة الشاملة للمستخدمين “. وبخصوص هذا الموضوع، صرح نائب رئيس قسم هندسة البرمجيات في شركة Oppo، السيد Andy Wu بالقول : ” تعمل الشركة بشكل إستباقي لتسريع عملية تسويق تكنولوجيا 5G على نطاق واسع “.

VoNR هي إختصار لـ Voice over New Radio مع العلم بأن New Radio هو الإسم الرسمي لشبكات الجيل الخامس 5G. هذا يعني أنه يمكن إجراء مكالمة هاتفية تعتمد بالكامل على شبكة 5G. تختلف شبكات 5G المستقلة عن شبكات 5G غير المستقلة، فالأولى قادرة على العمل من خلال الهوائيات الخاصة بها، بدلاً من إستخدام البنية التحتية لشبكات 4G LTE.

تم إجراء التجربة في المقر الرئيسي لشركة Ericsson في العاصمة السويدية ستوكهلوم. وأضاف البيان الصحفي أن الهواتف المستخدمة لإجراء الإتصال إقترنت بشكل فوري تقريبًا ثم تحولت بسهولة إلى محادثة فيديو عالية الجودة بضغطة زر واحدة.