Galaxy S20 Ultra 5G هو الهاتف الأسرع في العالم، وفقا لمنصة إختبارات الأداء AnTuTu

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما قامت بنشر قائمة الهواتف الذكية الأفضل أداءً على منصة إختبارات الأداء الخاصة بها في الصين خلال شهر مارس الماضي، قامت AnTuTu الآن بنشر قائمة الهواتف الذكية الأفضل أداءً على الصعيد العالمي مع العلم بأنه تم جمع البيانات المستخدمة في هذا التصنيف في الفترة ما بين 1 مارس و31 مارس.

ستة من بين الهواتف الذكية العشرة الأولى عبارة عن طرازات مختلفة من Galaxy S20. المرتبة الأولى كانت من نصيب الهاتف Galaxy S20 Ultra 5G المزود بـ 12GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية. أما بخصوص المرتبة الثانية، فقد كانت من نصيب الهاتف +Galaxy S20 المزود بالمعالج Snapdragon 865، في حين كانت المرتبة الثالثة من نصيب الهاتف Galaxy S20 Ultra 5G المزود بالمعالج Exynos 990، والمرتبة الرابعة من نصيب الهاتف Galaxy S20+ 5G المزود بالمعالج Exynos 990، والمرتبة الخامسة من نصيب الهاتف Asus ROG Phone 2. أما بخصوص بقية المراتب، فقد كانت من نصيب كل من Galaxy S20 و +Galaxy S20 و OnePlus 7T و Realme X2 Pro و OnePlus 7 Pro على التوالي.

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قامت AnTuTu أيضًا بنشر قائمة للهواتف الذكية المتوسطة الأفضل أداءً على الصعيد العالمي، وقد كانت المرتبة الأولى من نصيب الهاتف Redmi Note 8 Pro، ويليه الهاتف Xiaomi Mi Note 10 Pro في المرتبة الثانية، والهاتف Xiaomi Mi 9T في المرتبة الثالثة، في حين كانت المرتبة الرابعة من نصيب الهاتف Galaxy A71، والمرتبة الخامسة من نصيب الهاتف Realme X2. أما بخصوص بقية المراتب، فقد كانت من نصيب كل من Xiaomi Mi Note 10 و Galaxy A80 و Realme Q و Realme XT و Xiaomi Mi 9 SE، على التوالي.