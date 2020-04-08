كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات الـ 48 المقبلة (الخميس - الجمعة). وقالت الهيئة، في بيان نقله موقع "مصراوي"، إن طقس اليوم الأربعاء لطيف نهاراً شديد البرودة ليلاً على السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة، بينما سيكون معتدل على جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء. وأضافت الهيئة أن الرياح شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم فهي كالتالي: القاهرة 23- 13 السواحل الشمالية 20- 13 جنوب سيناء 28- 20 شمال الصعيد 26- 15 جنوب الصعيد 32 - 24 الخميس وعن توقعات طقس يوم غد الخميس، قالت هيئة الأرصاد إنه سيكون لطيف نهاراً شديد البرودة ليلاً، على أغلب المناطق، ومن المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري. وعن درجات الحرارة المتوقعة يوم غد فهي كالتالي: Advertisements القاهرة والوجه البحري 22- 13 السواحل الشمالية 19 - 13 جنوب سيناء 29- 19 شمال الصعيد 25- 15 جنوب الصعيد 31 - 23 الجمعة وأضافت الهيئة أن طقس الجمعة سيكون لطيف نهاراً شديد البرودة ليلاً على أغلب المناطق، ومن المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، بينما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد. وعن درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة فستكون كالتالي: القاهرة والوجه البحري 21- 13 السواحل الشمالية 19 - 15 جنوب سيناء 26- 17 شمال الصعيد 24- 15 جنوب الصعيد 28- 21

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كانت هذه تفاصيل خبر أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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