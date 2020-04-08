تكنولوجيا: Dell تكشف عن طريق الخطأ عن صورة لأجهزة XPS 15 وXPS 17 الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة Dell بتسريب صورة رسمية لأجهزة XPS 15 وXPS 17 الجديدة عن طريق الخطأ مؤخراً، حيث أوضحت الصورة التصميم الذي تنطلق به هذه الإصدارات قريباً.

تستعد شركة Dell للإعلان عن الإصدارات الجديدة من أجهزة XPS 15 وXPS 17 خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما أكدت عليه توقعات أحد مستخدمي Reddit الذي رصد الصورة المسربة على موقع الشركة الرسمي، قبل أن يتم إزالتها عبر Dell.

وتشير التوقعات إلى أن شركة Dell ستطلق تحديث لجهاز XPS 15 وأيضاً جهاز XPS بحجم 13 إنش، إلا أن الصورة تؤكد أيضاً على خطط الشركة لإطلاق إصدار XPS 17 الذي شغل بعض التسريبات خلال الفترة الماضية.

أيضاً يظهر كلاً من أجهزة 2020 XPS 15 وXPS 17 إلى يمين الصورة المسربة، كما يظهر في الجزء الأخر من الصورة خط إنتاج Dell المرتقب من أجهزة Precision.

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وفي يسار الشاشة يظهر أحد الأجهزة بالشاشة المفتوحة إلى النصف، والذي لا يتوافق مع تصميم أجهزة XPS السابقة، أيضاً تأتي منافذ Precisions في موقع أقرب للجزء الأمامي من هيكل الجهاز، بينما تأتي المنافذ في أجهزة 2020 XPS 15 وXPS 17 في الجزء الخلفي، كما تتميز أجهزة Precisions بتصميم أكثر سمكاً.

وتعد أكثر المواصفات الواضحة في الصورة المسربة إختفاء منفذ USB-A في أجهزة XPS، وهو إتجاه جديد لشركة Dell في الإصدارات الجديدة، كما تشير التوقعات إلى أن الأجهزة ستدعم الشحن عبر منفذ USB C.

أيضاً تكشف الصور عن فتحة لبطاقة SD بحجم كامل في جهاز XPS 17، كما تظهر مكبرات صوتية في جانبي لوحة المفاتيح، كما تظهر لوحة التتبع في 2020 XPS 15 بحجم أكبر مقارنة بالإصدار السابق، وتتميز أجهزة 2020 XPS 15 وXPS 17 بإطارات نحيفة جداً في الشاشة.

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