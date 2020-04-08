تسريب معلومات جديدة حول طرازات iPhone 12 الأربعة القادمة هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقًا لإشاعة من العام الماضي، فقد تردد أن شركة آبل تعتزم إطلاق أربع طرازات جديدة من iPhone في العام 2020. الآن، بفضل تغريدة من المسرب البارز Jon Prosser، فقد تم الكشف عن بعض المواصفات والميزات المحتملة التي ستصل مع طرازات iPhone القادمة في وقت لاحق من هذا العام.

تشير التغريدة الأحدث من Jon Prosser إلى أن شركة آبل تعتزم إطلاق أربع طرازات من iPhone 12 بأحجام مختلفة. في الواقع، تشير هذه التغريدة إلى أن الطراز الأصغر سيضم شاشة بحجم 5.4 إنش، في حين ستضم الطرازات الثلاثة المتبقية شاشات بأحجام 6.1 إنش و 6.7 إنش على التوالي، وهذا ما يعني بأنه سيكون هناك هذا العام طرازين سيضمان شاشات بحجم 6.1 إنش. وبغض النظر عن الإختلاف في الأحجام، فالهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max سيأتيان مع هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. أما بخصوص الطرازين المتبقيين، فهما سيأتيان مع هيكل مصنوع من الألومنيوم.

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لسنا متأكدين من الأسماء النهائية التي ستصل بها هذه الهواتف الأربعة إلى السوق، ولكن من المتوقع أن تواصل شركة آبل إستخدام اللاحقتين Pro و Pro Max في الطرازين الأكثر تقدمًا. أيضًا، نظرًا لوجود طرازين يملكان شاشات بحجم 6.1 إنش، فنحن على يقين من أن شركة آبل ستحتاج على الأرجح إلى التفريق بينهما عن طريق أسمائهما.

أما بالنسبة للمواصفات التقنية، فسوف يحتوي كل من iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max على ثلاث كاميرات في الخلف مع مستشعر LiDAR، في حين سيأتي الطرازين المتبقيين مع كاميرتين بدون مستشعر LiDAR. سيتم تزويد جميع هذه الهواتف الذكية الأربعة بالمعالج Apple A14 Bionic وسيدعمون شبكات الجيل الخامس 5G كذلك.

لقد سمعنا شائعات عن إحتمال تأجيل إطلاق هواتف iPhone 12 Series إلى العام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكن هناك تقارير أخرى تدعي خلاف ذلك، فهي أشارت إلى أن شركة آبل ستمضي قدمًا في خططها الأولية وستقوم بإطلاق هواتفها الجديدة في شهر سبتمبر المقبل كما تعودنا دائمًا على الرغم من ضعف الطلب المُتوقع.