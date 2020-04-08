مؤسس تويتر يتبرع بمليار دولار لمكافحة كورونا

وقال دورسي إن التبرع يمثل حوالي ثمانية وعشرين في المائة من ثروته الصافية التى تقدرها مجلة فوربس بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.

وقال إنه سيبيع أسهمه في "سكوير" لإنشاء الصندوق ، الذي سيركز في البداية على جهود الإغاثة الفورية ولكن سيتم استخدامه بعد ذلك لتعزيز صحة الفتيات وتعليمهن.



وينضم دورسي بذلك إلى قائمة أصحاب المليارات في مجال التكنولوجيا والذين تعهدوا علنًا بالتبرع بجزء من ثرواتهم لمكافحة فيروس كورونا، ومن بينهم بيل جيتس ومارك زوكربيرج وجيف بيزوس.