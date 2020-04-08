شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو خايف على خصوصيتك.. بالخطوات كيف تحذف حسابك على Zoom؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع انتشار فيروس كورونا العديد من البلدان تحت العزل المنزلي مما أجبر العديد من العمل من المنزل، وهو ما أدى إلى اكتساب بعض تطبيقات مؤتمرات الفيديو شعبية لم يسبق لها مثيل، وقد كان أحد هذه التطبيقات هو Zoom، وهو متاح مجانًا على متجر Google Play وApple App Store.

لكن رغم ذلك، أثار الخبراء مخاوف عديدة تتعلق بسلامة وخصوصية مستخدمي التطبيق، حيث حذرت العديد من كالات الأمن السيبراني من وجود العديد من نقاط الضعف بالتطبيق، وقالت أن الاستخدام غير المحمي للتطبيق الرقمي يمكن أن يكون عرضة للهجمات السيبرانية، بما في ذلك تسرب المعلومات المكتبية الحساسة لمجرمي الإنترنت.

وبسبب مخاوف الأمن السيبراني هذه، ينصح العديد من الخبراء بعدم استخدام التطبيق، لذلك فإذا كنت تريد حذف حساب تطبيق Zoom الخاص بك، فإليك دليل خطوة بخطوة سيساعدك.

- قم بزيارة الموقع الإلكترونى لـ Zoom.

- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على زووم، ثم اضغط على خيار My Account فى أعلى اليسار.

- انزل إلى الأسفل، وابحث عن خيار Admin

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- اضغط على تبويب Admin، ثم قم بالبحث عن Account Management في القائمة المنسدلة.

- الأن، اضغط على خيار Account Profile ، حيث سيقوم ذلك بفتح المعلومات الأساسية الخاصة بحساب المستخدم.

- اضغط على خيار Terminate my account

- قم بتأكيد الخيار، وذلك لحذف حسابك على Zoom



