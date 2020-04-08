تكنولوجيا: سوني تكشف رسمياً عن وحدة التحكم اللاسلكية PS5 DualSense

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سوني رسمياً عن وحدة التحكم اللاسلكية الجديدة التي تقدم لجهاز PS5 والتي تنطلق بعنوان DualSense، كما تتميز بميكروفونات مدمجة، وتدعم الإدخال باللمس لتجربة تفاعلية مع ألعاب PS5.

تنطلق وحدة التحكم اللاسلكية الجديدة DualSense لجهاز الألعاب القادم PS5، مع تصميم يجمع بين اثنان من الألوان، ولقد أكدت سوني في إعلانها على أن DualSense ترتكز على تصميم يدعم اللمس للتحكم في الألعاب لتضفي تجربة غامرة، وأكثر تفاعلية، مع صوتيات تدعم أيضاً وحدة التحكم في الألعاب بآداء مميز.

كما أكدت سوني في إعلانها الرسمي على أن PS5 DualSense على أن أزرار التحكم L2 وR2 تأتي أيضاً بتجربة تفاعلية تتكيف مع الألعاب لتدعم إندماج المستخدم بشكل أفضل في الألعاب، كما تضفي شعور بالتوتر.

أيضاً أوضحت سوني أن DualSense تأتي ببعض التغييرات، كما أكدت على أن وحدة التحكم تتميز بتصميم أصغر في قبضة المستخدم، ويعود ذلك إلى التغييرات التي أجرتها سوني في قبضة وحدة التحكم، مع بعض التغيير في زوايا المشغلات أيضاً.

من جانب أخر تكشف الصور على دعم DualSense الشحن عبر منفذ USB C كبديل لمنفذ Micro USB الذي دعم وحدة التحكم السابقة DualShock 4.

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كما إستبدلت سوني زر المشاركة “share” في وحدة التحكم السابقة، بزر لإنشاء “Create”، إلا أن سوني أكدت أيضاً على أن الوحدة تدعم ميزة المشاركة.

ويدعم DualSense مجموعة من الميكروفونات المدمجة، والتي ستتيح للاعبين ميزة الدردشة أثناء الألعاب دون الحاجة إلى سماعات الرأس، على عكس DualShock 4 الذي جاء من سوني بمكبر صوتي مدمج يستخدم للمؤثرات الصوتية في بعض الألعاب.

يأتي أيضاً شريط الإضاءة في وحدة التحكم في الألعاب DualSense ليدعم تتبع موقع وحدة التحكم في بعض الألعاب عن طريق الكاميرة، كما يحيط شريط الإضاءة الآن بأزرار اللمس كبديل للجزء العلوي في الإصدار السابق، والذي قدم تجربة تفاعلية بالإضاءة في بعض الألعاب.

يذكر أن سوني أشارت إلى أن DualSense مع PS5 ستقدم تقنية صوتيات Tempest ثلاثية الأبعاد، لتجربة غامرة وواقعية في الألعاب، كما أكدت سوني على إضافة بعض التغييرات التي تدعم إستمرار عمر البطارية لأطول وقت، ودعم وحدة التحكم بوزن أخف.

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