الصين تزيح أمريكا من عرش ” براءات الإختراع “، وشركة Huawei تتفوق على الجميع

فاطمة أيت طالب - دبي - ذكرت الوكالة المعنية بتسجيل براءات الاختراع لدى الأمم المتحدة اليوم أن الصين نجحت في إزاحة الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح بذلك الشركة الأكثر تسجيلاً لبراءات الإختراع الدولية في العالم خلال العام 2019 مع العلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتربع على عرش هذه القائمة منذ تأسيس هذه المنظمة قبل 40 عامًا، وبالضبط في العام 1978.

وعلاوة على ذلك، فقد ذكرت المنظمة العالمية للملكية الفكرية والتي تشرف على نظام تسجيل براءات الإختراع من مختلف العالم أنها تلقت 58990 طلب لتسجيل براءات الإختراع من الصين في العام 2019، في حين تلقت 57840 طلب من الولايات المتحدة الأمريكية.

في حين إحتلت الصين المرتبة الأولى والولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثانية، فقد حلت اليابان في المرتبة الثالثة، وتليها ألمانيا في المرتبة الرابعة، وكوريا الجنوبية في المرتبة الخامسة. وجدير بالذكر أن ملكية براءات الاختراع يُعد مؤشرا مهمًا على قوة الدولة الإقتصادية ومدى خبرتها في القطاع الصناعي.

وتُظهر بيانات منظمة World Intellectual Property Organization أن Huawei هي الشركة المسجلة لأكبر عدد من براءات الاختراع للعام الثالث على التوالي.