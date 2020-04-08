“تيوند” تطبيق جديد للأزواج..فيسبوك يحارب عزلة العالم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 أبريل 2020 07:16 صباحاً - مشاركة أطلقت شركة فيسبوك، الثلاثاء، تطبيقا جديدا للمراسلة بين الزوجين باسم “تيوند” يتيح لهما المحادثة ومشاركة الصور والموسيقى بالإضافة إلى ترتيب الذكريات المشتركة. وهذا التطبيق متاح حاليا فقط في متجر تطبيقات أبل بالولايات المتحدة وكندا، وفقا لبيانات من موقع “سينسور تاور”. وتفيد المعلومات بأن فريقا صغيرا داخل فيسبوك يسمى (فريق تجربة المنتجات الجديدة)، وهو مكلف بابتكار وبناء منتجات وسائط اجتماعية جديدة، هو من صنع هذا التطبيق. ويصف الفريق التطبيق الجديد بأنه “مساحة خاصة يمكن للشريكين فيها أن يكونا على طبيعتهما دون تكلف”. وبحسب موقع “سينسور تاور”، يحتل تطبيق “تيوند” حاليا المرتبة رقم 872 في الولايات المتحدة ورقم 550 في كندا في فئة الشبكات الاجتماعية.

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