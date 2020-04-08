في سعي للحصول على نتائج سريعة للمشتبه اصابتهم بفايروس كورونا، استلمت محافظة صلاح الدين اجهزة متطوره خاصة بالفحص، الأمر الذي اسهم بتقليل الوقت والجهد في الحصول على النتائج من قبل المختصين..
المستفيدون من هذا الاستحداث بينوا حجم الإيجابية المنعكس على الواقع الصحي في خضم هذه التهديدات، مؤكدين شكرهم لمثل هكذا توجهات تعنى بتعزيز الواقع الصحي في المحافظة .
وتنظم هذه الخطوة لسلسة من الاجراءات التي حرصت حكومة صلاح الدين على تحقيقها، سعيا للحفاظ على خلو المحافظة من اي اصابة بفايروس كورونا..
وصول اجهزة متطورة خاصة بوباء كورونا، من شانها ان تقلل الزخم الحاصل في العاصمة بغداد لفحص المصابين من جهة، وسرعة في التشخيص والمعالجة من جهة اخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو وصول اجهزة الى صلاح الدين متخصصة بتشخيص المصابين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.