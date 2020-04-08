بالفيديو وصول اجهزة الى صلاح الدين متخصصة بتشخيص المصابين بكورونا

اجهزة تشخيص المتشبهم اصابتهم بوباء كورونا،وصلت لمحافظة صلاح الدين بالتعاون مع وزارة الصحة لتكون واحدة من المحافظات السباقة في الحصول على هذا الجهاز وبتقنيات متطورة، الامر الذي رآه مختصين بانه سيوفر الوقت والجهد في اظهار نتائج الفحوصات المطلوبة..المستفيدون من هذا الاستحداث بينوا حجم الإيجابية المنعكس على الواقع الصحي في خضم هذه التهديدات، مؤكدين شكرهم لمثل هكذا توجهات تعنى بتعزيز الواقع الصحي في المحافظة .

وتنظم هذه الخطوة لسلسة من الاجراءات التي حرصت حكومة صلاح الدين على تحقيقها، سعيا للحفاظ على خلو المحافظة من اي اصابة بفايروس كورونا..

وصول اجهزة متطورة خاصة بوباء كورونا، من شانها ان تقلل الزخم الحاصل في العاصمة بغداد لفحص المصابين من جهة، وسرعة في التشخيص والمعالجة من جهة اخرى.