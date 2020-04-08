شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تضيف قسمًا للمستشفيات والمنظمات الحكومية ضمن جهود مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت شركة أمازون قسمًا جديدًا إلى منصتها المخصصة لمرافق الرعاية الصحية والمؤسسات الحكومية التي تعطيها الأولوية للإمدادات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، حيث يقدم أقنعة الوجه، وأدوات قياس الحرارة، والقفازات الواقية، والمطهرات والزى الخاص بمقدمى الرعاية الموجودين على الخطوط الأمامية للوباء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، منعت هذه الخطوة الجمهور من شراء N95 والأقنعة الجراحية من أمازون اعتبارًا من 1 أبريل، وهناك أيضًا عدد محدود جدًا من المنتجات.

قالت أمازون: "نحن نعمل بشكل عاجل عبر الموردين والمصنعين لشراء مخزون إضافي من الإمدادات الحيوية"، مضيفة "سنقوم بتحديث اختيار المنتج، كما نسمع من المنظمات بطلبات جديدة للمنتجات التي تحتاجها".

وقالت أمازون أيضًا إنها لن تحقق ربحًا من هذه العناصر، وأنها ستتنازل عن جميع رسوم التحويل لبائع الطرف الثالث الذين يقومون بتوريد المنتجات.

ولن يكون لدى الجمهور القدرة على شراء أقنعة N95 ومجموعات تشخيص فيروس كورونا، وهي سياسة سارية في وقت سابق من هذا الشهر.

Advertisements

وكان اتجه الأمريكيون إلى شراء هذا القناع شراء بشكل جنونى في نهاية فبراير، مما دفع العديد من البائعين في أمازون إلى الاستفادة من الأسعار ورفع الأسعار، مما أجبر الشركة على مراقبة الموقع من أجل التلاعب بالأسعار، وكان التاجر يقدم 10 عبوات من أقنعة N95 بـ 128 دولارًا.

كما حظرت المنصة الملايين من المنتجات التي ادعت أنها تحمي وتعالج من فيروس كورونا، فثد وجد على الموقع مؤخرا العديد من المؤلفات المريبة التي تدعي أنها تساعد في حماية ومنع المشترين من الإصابة Covid-19.

ويدعي أحد هذه الكتب، المدرج بسعر 17.99 دولارًا، أنه يحتوي على "طرق مكافحة سلاح الحرب البيولوجي الجديد لعام 2020 والإرهاب البكتريولوجي''.

كما أعلنت أمازون هذا الشهر أنها علقت شحن المواد غير الضرورية من مستودعاتها من أجل تزويد الضروريات مثل المستلزمات المنزلية واللوازم الطبية.