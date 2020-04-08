شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض مبيعات فوكسكون المصنعة للأيفون 7.7% خلال مارس بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت المبيعات فى شركة Hon Hai Precision Industry التايوانية المعروفة باسمها التجاري Foxconn والتى تعد المورد الرئيسي لمنتجات شركة أبل بنسبة 7.7٪ في شهر مارس، حيث قالت أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات في العالم إن عائداتها بلغت 347.7 مليار دولار تايواني (11.51 مليار دولار) في مارس، متراجعة من 376.6 مليار دولار تايواني عن العام السابق.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أظهر التسجيل أن إجمالي الإيرادات من يناير إلى مارس بلغ 929.7 مليار دولار، بانخفاض 12.0٪ عن العام السابق، وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة Foxconn عن انخفاض في الأرباح بنسبة 23.7٪ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019، حيث استعدت لتأثير وباء فيروس كورونا الذي ضرب الطلب من العملاء الرئيسيين.

على جانب أخر أعادت أبل فتح متاجرها فى الصين بعد فترة إغلاق طويلة بسبب فيروس كورونا، وإلى جانب العودة إلى الأعمال التجارية، أفادت التقارير أن الشركة الأمريكية قررت تخفيض أيضًا سعر سلسلة هواتف iPhone 11 التى تم إطلاقها العام الماضى فى الصين.

ووفقًا لموقع Suning Tesco الرسمى، تم تخفيض سعر هاتف iPhone 11 Pro Max بمقدار 1600 يوان (225 دولارًا) وأقل إصدار له يبدأ الآن من سعر 7999 يوان (1128 دولارًا).

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ومن ناحية أخرى، تم تخفيض سعر iPhone 11 Pro بمقدار 1200 يوان (169 دولارًا)، وبعد خفض السعر، سيتم بيع إصدار 64 جيجا بايت من iPhone 11 Pro بسعر 7499 يوان (1054 دولار)، كما تم تخفيض سعر iPhone 11 بمقدار 500 يوان (70 دولارًا) ويمكن للعملاء الآن شراء نسخة 64 جيجابايت بسعر 4999 يوان (705 دولارات).

وفقًا للتقرير، يعد هذا أول تخفيض كبير فى الأسعار فى الصين منذ إطلاق سلسلة iPhone 11، بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، فإن جميع أجهزة iPhone الثلاثة مدعومة بأحدث شرائح A13 Bionic للشركة وتعمل بنظام iOS 13.