شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: راحت على المطاعم.. آلة جديدة يمكنها إعداد البيتزا فى ثلاث دقائق فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت شركة ناشئة في كاليفورنيا آلة لبيع البيتزا تنافس مطاعم البيتزا عالية الجودة، حيث كشفت باسل ستريت عن نظامها القادر على الطهي وتقديم فطيرة بقياس 10 بوصات في غضون ثلاث دقائق فقط، وكل ذلك أثناء استخدام المكونات الطازجة، وتستخدم عملية الطهي فرن السرعة الذي لا يحتوي على ميكروويف من العناصر الثلاثة والذي ينتج، تجربة فرن الحطب، في وقت قياسى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن للمستهلكين الاختيار بين الطراز الإيطالي، وعروض البيتزا الخفيفة التي تتراوح تكلفتها بين 6.95 دولار إلى 11.95 دولارًا.

وهناك شاشة تعمل باللمس في المقدمة، حيث يقوم العملاء بتقديم طلباتهم والدفع عن طريق بطاقات الائتمان.

قال ديجلين كينيلي ، الرئيس التنفيذي للشركة، "بعد ثلاث سنوات من إتقان العملية لتقديم بيتزا على غرار فرن الطوب، نحن متحمسون للخطوة التالية لجلب هذا الجهاز بتذوق البيتزا الجديدة إلى السوق.

تستخدم عملية الطهي براءة اختراع الشركة التي تنتظر الحصول على فرن سرعة من ثلاثة عناصر غير ميكروويف.

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وقال كينيلي، " إن السر هو أن يكون الاتصال المباشر المسطح بمصدر التسخين".

وتخضع آلات البيع حاليًا لبرنامج تجريبي في تكساس وكانساس وميسوري ونورث كارولينا وجنوب كاليفورنيا، حيث يقع المقر الرئيسي لباسل ستريت.

وتستهدف باسل مناطق عالية الكثافة وحركة مرور عالية مثل المطارات والقواعد العسكرية والمستشفيات والحرم الجامعي، أو حتى داخل المواقع الحالية مثل محلات السوبر ماركت.

وقالت الشركة إنها تلقت العديد من الطلبات من الأطراف المهتمة الراغبة في المشاركة في البرنامج التجريبي، بما في ذلك الشركات ومرافق الرعاية الصحية والجامعات والقواعد العسكرية والساحات الرياضية.