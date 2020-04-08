شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 حاجات خلى بالك منها لو هتستخدم حسابك البنكى أونلاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط انتشار فيروس كورونا، تطلب البنوك من العملاء استخدام أدوات عبر الإنترنت مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتطبيقات المصرفية للاستفادة من الخدمات، وذلك للتأكد من أن العملاء لا يحتاجون إلى زيارة فروع البنوك ويمكنهم اتباع متطلبات المباعدة الاجتماعية، ومع ذلك، فإن ارتفاع المعاملات عبر الإنترنت يُنظر إليه أيضًا على أنه فرصة من قبل المحتالين لخداع المواطنين، وقد كشف أحد البنوك عن مجموعة من النصائح لحماية المستخدمين من الاحتيال عبر الإنترنت، والتى رصدها موقع TOI الهندى، ونعرضها كما يلى:

1 - تحقق من عنوان البريد الإلكتروني للمرسل

إذا تلقيت بريدًا إلكترونيًا من البنك أو مقدم خدمة الاتصالات أو إدارة ضريبة الدخل أو أي وكالة حكومية أو خاصة أخرى، فتحقق دائمًا من عنوان البريد الإلكتروني للمرسل بعناية، على سبيل المثال، إذا كان المرسل هو مصرفك، على سبيل المثال بنك ICICI أو بنك HDFC، فيجب أن يكون العنوان اسمه الصحيح.

2 - احذر من رسائل البريد الإلكتروني التي تُظهر نوعًا من الاستعجال أو الذعر

يحاول المحتالون خلق حالة الاستعجال من خلال طلب إجراء فوري أو الرد على البريد الإلكتروني بشكل فوري من خلال غرس الخوف في نفوس المستخدمين، مثل حظر بطاقة الائتمان/الخصم، ويطلبون من العملاء مشاركة التفاصيل المصرفية مثل رقم بطاقة الائتمان ورقم التعريف الشخصي.

3 - تحقق دائمًا من الأخطاء الإملائية

في معظم الحالات، تتم صياغة بريد إلكتروني مزيف بشكل غير مهني، فقد يكون لديه أخطاء نحوية وأخطاء إملائية، ابحث عن هذه الأخطاء إذا كنت تشك في أي بريد إلكتروني.

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4 - ابحث عن المصدر

تجنب فتح البريد الإلكتروني من مصادر غير معروفة أو الضغط على عناوين URL / الروابط / المرفقات.

5 - تجنب مشاركة المعلومات

لا يجب عليك ماشكرة المعلومات التى تتضمن رقم بطاقة الخصم/الائتمان وانتهاء الصلاحية و CVV عبر البريد الإلكتروني والمكالمات والرسائل القصيرة مع أي شخص.

6 - قم بإجراء المعاملات المالية على مواقع "https" فقط.

7 - قم بتثبيت وتحديث برنامج الأمان الخاص بك على فترات منتظمة.