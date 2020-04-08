شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد تصميم فيس بوك الجديد على هواتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختبر حاليا شركة فيس بوك واجهة مستخدم جديدة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، فعلى مدار العامين الماضيين، وفر فيس بوك العديد من الميزات الجديدة، وتغييرات التصميم والتحسينات على تطبيق الهاتف المحمول الخاص به، وقد بدأت الشركة مؤخرًا اختبار واجهة مبوبة جديدة لـ News Feed لتسهيل تمييز المستخدمين بين "أحدث المشاركات" و"المشاركات التي تمت مشاهدتها بالفعل".

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد نشر العديد من المستخدمين على Reddit عن تلقي تحديث واجهة المستخدم على أندرويد، حيث يضع تغيير التصميم الجديد علامات التبويب فى أسفل الشاشة بدلا من الأعلى وذلك فى إصدار أندرويد من التطبيق، وذلك على غرار إصدار iOS.

وتتوفر واجهة المستخدم الجديدة في الإصدار 264.0.0.44.111 أو إصدار أحدث من التطبيق، ومع تغيير التصميم، أصبح تطبيق فيس بوك أكثر راحة في الاستخدام للمستخدمين عند الاعتماد على يد واحدة، والتي كانت في وقت سابق مهمة مستحيلة مع وجود علامات التبويب في الأعلى.

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وحتى الآن لم يتم تأكيد التحديث من قبل فيس بوك، حيث أشار بعض المستخدمين الذين تلقوا التحديث الآن على Reddit أن التغييرات قد تمت إعادتها إلى حالتها الأصلية، وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا على علم، قام فيس بوك مؤخرًا بتحديث تطبيق الهاتف المحمول وواجهة موقع الويب بواجهة مستخدم جديدة وميزات مثل الوضع المظلم.

وقد وفر كل من إعادة تصميم التطبيق وسطح المكتب واجهة مبسطة للمجموعات وMarketplace وWatch وعلامات التبويب الأخرى في الشاشة الرئيسية، كما سهّل التحديث أيضًا على المستخدمين إنشاء الأحداث والصفحات والمجموعات والإعلانات.

ومع ذلك، كانت الميزة الأكثر انتظارًا للتحديث هي الوضع المظلم الجديد الذي يمكن تشغيله وإيقاف تشغيله من القائمة المنسدلة الإعدادات، ووفقًا للشركة، تم تصميم ميزة الوضع المظلم الجديدة خصيصًا لتقليل الإجهاد أثناء استخدام التطبيق في غرفة مظلمة وأيضًا لتقليل وهج الشاشة.