شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتشتغل من البيت.. 7 حاجات لازم تخلى بالك منها للحفاظ على أمان شغلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُطلب حاليا من العديد من المهنيين والطلاب في جميع أنحاء البلاد العمل أو الدراسة من المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا، ومع اندفاع المؤسسات إلى نقل أنشطتها التجارية عبر الإنترنت والسماح للموظفين بالعمل عن بُعد، فهذا يعني أيضًا تحديات أمنية إضافية، وذلك في الوقت الذى يرى فيه المتسللون ومجرمو الإنترنت هذه فرصة كبيرة لاقتحام شبكات الشركات والاستفادة من هذا الوضع، لذلك فمن المهم إدراك التهديدات والاستثمار في أجهزة أمنية فعالة.

وفيما يلى نعرض مجموعة من الأدوات الهامة التى يجب أن يعتمد عليها المستخدمين لحماية انفسهم خلال العمل من المنزل كما يلى:

- الاعتماد على برنامج مكافحة الفيروسات لفحص التنزيلات والمرفقات بحثًا عن الفيروسات والتهديدات السيبرانية المحتملة الأخرى.

- استخدم خدمة VPN جيدة لإضافة طبقة إضافية من التشفير إلى اتصال الشبكة المنزلية.

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-حماية المتصفح مهمة بنفس القدر، استخدم أي مكون إضافي لمتصفح مكافحة الفيروسات لضمان أمان إضافي

- الإعتماد على جدار حماية Firewall قوي لضمان التصفح الآمن وإبقاء مجرمي الإنترنت بعيدًا عن التجسس على البيانات الأساسية

- حماية البريد الإلكتروني أمر ضروري لأن الرسائل الرسمية قد تحتوي على معلومات حساسة.

- اعتمد على التطبيقات والبرامج ذات المصادر الموثوقة وتجنب تثبيت التطبيقات التى لا تعرف مصدرها أو مطوريها.

- تجنب الدخول إلى الموقع أو الروابط المشبوهة التى يمكن أن تؤثر على خصوصية البيانات.