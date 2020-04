شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بمكالمة فيس تايم مع ليدى جاجا..رئيس أبل يتبرع بـ10 ملايين دولار لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر تيم كوك الرئيس التنفيذى لشركة أبل فى مكالمة هاتفية مفاجئة على Facetime مع ليدى جاجا فى "The Tonight Show" أمس الاثنين، وكان ظهور كوك جزءًا من إعلان مخطط له، وهو تبرع الشركة الامريكية بمبلغ 10 ملايين دولار لفعاليات حدث "One World: Together at Home" وهو حدث تلفزيونى تنظمه جاجا مع منظمة Global Citizen بهدف مكافحة الفيروس التاجى، والذى يدعم بشكل مباشر معركة منظمة الصحة العالمية ضد انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، أعلنت جاجا أمس الاثنين أنها جمعت 35 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا، وستطلق البرنامج التلفزيونى الخاص الذى يضم بول مكارتنى وستيفى واندر وبيلى إيليش، وقالت إن الأموال جمعت فى سبعة أيام وستفيد منظمة الصحة العالمية.

وسيتم بث "One World: Together At Home" يوم 18 أبريل الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقى على شبكات ABC و NBC و CBS.

جدير بالذكر كشف تيم كوك أمس أن أبل صممت "ماسك" لحماية الوجه مخصص للأطباء، حيث نشر الرئيس التنفيذى للشركة، مقطع فيديو على تويتر يقول إن عملاق التكنولوجيا سوف تنتج وتشحن مليون درع للوجه من أجل العاملين فى المجال الطبى بحلول نهاية الأسبوع، وبعد ذلك، مليون وحدة إضافية كل أسبوع.

Advertisements

وقد أعلن تيم كوك أيضا عبر موقع Weibo الصينى للتدوين المصغر منذ عدة أيام ، أن الشركة الأمريكية ضاعفت الآن تبرعها لجهود الصين ضد فيروس كورونا، بما يعادل أكثر من 50 مليون يوان، أى حوالى 7 ملايين دولار.