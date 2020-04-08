شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس Zoom ينضم لقائمة فوربس للمليارديرات بثروة 5,5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم "إيريك يوان" الرئيس التنفيذى لشركة Zoom إلى قائمة فوربس للمليارديرات، تزامنا مع ارتفاع استخدام خدمة الدردشة المرئية للشركة بشكل كبير خلال تفشى كورنا، وأصدرت فوربس اليوم الثلاثاء قائمتها السنوية للمليارديرات، وكشفت وصول يوان للقائمة لأول مرة بثروة صافية قدرها 5.5 مليار دولار.

عمل يوان البالغ من العمر 49 عامًا ، فى مجال مؤتمرات بالفيديو منذ وصوله إلى الولايات المتحدة من الصين فى عام 1997، كما عمل فى WebEx قبل أن تستحوذ عليها سيسكو عام 2007 ، وشغل لاحقًا منصب نائب رئيس فى سيسكو قبل مغادرته لبدء شركة Zoom فى عام 2011، إذ حصل يوان على فكرة Zoom بعد أن جاهد للتواصل مع زوجته، عندما كانا يدرسان فى كليتين مختلفتين.

Advertisements

ومع تفشى كورونا، أصبحت Zoom خدمة الدردشة المرئية الجماعية لنحو 90٪ من الأمريكيين، كما ارتفع سعر سهم الشركة بشكل كبير منذ طرحها العام الأولى العام الماضيف، وفى يوم23 مارس، ارتفعت أسهم Zoom بنسبة 135٪ ، لتغلق عند أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 159.56 دولار، وحتى صباح اليوم الثلاثاء ، كانت قيمة Zoom حوالى 31 مليار دولار.

لم تكشف شركة Zoom عن أرقام محددة تتعلق بالطفرة الأخيرة فى الاستخدام، لكنها قالت إنها شهدت نموًا هائلاً خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ أصبح أفضل تطبيق مجانى لكل من أجهزة iPhone و Android ، وتفوق على تطبيق الفيديو القصير TikTok الشهير فى متجرى التطبيقات.