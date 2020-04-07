تكنولوجيا: Honor تسجل زيادة في نسبة شحنات الأجهزة القابلة للإرتداء بنسب 500%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد نشر عبر IDC على أن شركة Honor إستطاعت أن تحقق زيادة سنوية في شحنات منتجاتها من الأجهزة القابلة للإرتداء بنسبة 497.4% خلال 2019.

قدمت شركة Honor لسوق المملكة المتحدة مؤخراً جهاز حاسب MagicBook 14، كما إستعرضت الشركة الإنجازات التي تم تحقيقها من شحنات خلال 2019.

إستطاعت شركة هواوي أن تتصدر شحنات الهواتف الذكية في عدد من الأسواق العالمية، والتي تشمل روسيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، إلى جانب إيطاليا، جمهورية الشيك ودولة الإمارات العربية المتحدة، لذا إستطاعت الشركة أن تكون من بين أكبر 5 شركات عالمية سيطرت على سوق الهاتف في 2019.

ولقد نجحت شركة Honor بشكل خاص في أن تسيطر على أكبر حصة من السوق الروسي خلال الربع الأول من 2019، كما إستطاعت أن تنضم أيضاً إلى أكبر 5 شركات مصنعة للهاتف في شحنات الهواتف الذكية.

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من جانب أخر إستطاعت سوارة Honor Band 5 الذكية أن تحقق إنتشار سريع في سوق إيطاليا، بينما كانت ساعة Magic Watch 2 الذكية الأفضل مبيعاً خلال حدث Honor Super Brand Day.

ولقد سجلت شركة Honor إرتفاع في شحنات الأجهزة القابلة للإرتداء بنسبة 613% في السوق الروسي، وإرتفاع بنسبة 531% في سوق الشيك، وزيادة بنسبة 745% في سوق ماليزيا، وبنسبة 655% في السوق الهندي.

يذكر أن جهاز MagicBook 14 ينطلق إلى سوق المملكة المتحدة بسعر 550 جنيه إسترليني، كما يأتي بعرض مجاني مع ساعة MagicWatch 2 الذكية حتى 20 من أبريل.

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