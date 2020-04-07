تسريب صور ومواصفات الهاتف Oppo Find X2 Lite القادم من Oppo

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا في الفترة الماضية على بعض التسريبات التي لمحت إلى أن شركة Oppo تستعد لإطلاق عضو آخر في تشكيلة Oppo Find X2 Series يُدعى Oppo Find X2 Lite لينضم بذلك إلى الهاتفين الحاليين Oppo Find X2 و Oppo Find X2 Pro. أما وقد قلنا ذلك، فقد حصلنا اليوم على تسريب جديد يستعرض لنا تصميم الهاتف Oppo Find X2 Lite من مختلف الزوايا، فضلا عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف.

هذا التسريب الجديد يكشف لنا أن الهاتف Oppo Find X2 Lite سيأتي مع شاشة طويلة تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وأربع كاميرات في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد كشف لنا تسريب اليوم أن الهاتف Oppo Find X2 Lite سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4025mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W.

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هذا الهاتف سيضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة ColorOS 7.0.

الهاتف Oppo Find X2 Lite سيصل باللون الأسود والأزرق المتدرج، ومن المرجح أن يُكلف نحو 500 يورو في أوروبا.