بالفيديو دائرة الصحة تعلن تشغيل جهاز مختبري لاكتشاف المصابين بكورونا

محافظة واسط تشرع بتشغيل جهاز مختبري يمكن الجهات الصحية من اكتشاف المصابين بفيروس كورونا بالمحافظة.. بدلا من إرسال عينات المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا إلى المختبر المركزي في بغداد، أعلنت دائرة صحة واسط عن تشغيل جهاز الـ pcr المختبري والذي سيمكن الجهات الصحية من اكتشاف المصابين بالمحافظة، وبإشراف كوادر متخصصة. وبعد ان خُصصت مستشفى الزهراء التعليمي للمصابين بفايروس كورونا، تم نقل كافة الخدمات الصحية العامة إلى مستشفى الكرامة ، وهذا ما ادى إلى استحداث عدة استشاريات وزيادة إليها السريرية إضافة إلى زيادة الكوادر الصحية والتي اخذت تجري عمليات مختلفة للحالات الطارئة.



يذكر أن دائرة صحة المحافظة قد أعلنت عن تماثل ثلاث حالات للشفاء كانوا مصابين بفايروس كورونا بالمحافظة ولم تبق سوى حالة واحد تحت العناية الطبية.

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