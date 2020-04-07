سامسونج توقف الدعم الأمني عن اثنين من أشهر هواتفها

أعلنت شركة سامسونج رسميًا عن إنهاء الدعم عن اثنين من أشهر هواتفها الذكية التي أُطلقت خلال السنوات الماضية، وهما: (جالاكسي إس7) Galaxy S7، و(جالاكسي إس7 إيدج) Galaxy S7 Edge.

ويأتي إنهاء الدعم بعد نحو 4 سنوات من إطلاق الهاتفين الرائدين اللذين أُطلقا في عام 2016، والآن لن يحصل الهاتفان على أي من التحديثات البرمجية من سامسونج.

وكان الهاتفان خلال المدة الماضية يحصلان على التحديثات الأمنية كل 3 أشهر، وقد حصلا بالفعل على تحديث شهر آذار/ مارس 2020 الشهر الماضي، ولكن بعد الآن لن يحصلا على أي تحديثات منتظمة. ومع ذلك، فهناك هاتف ثالث من سلسلة (جالاكسي إس7) سيستمر في الحصول على التحديثات الأمنية كل ثلاثة أشهر، وهو (جالاكسي إس7 أكتيف) Galaxy S7 Active.

وكانت سامسونج قد أطلقت هاتفي (جالاكسي إس7)، و(جالاكسي إس7 إيدج) مع نظام التشغيل أندرويد 6 (مارشميلو) في عام 2016، وحصلا حتى عام 2018 على تحديثات أندرويد من شركة جوجل مع نظام أندرويد 8 (أوريو). ثم استمرت سامسونج في إطلاق التحديثات الأمنية.

يُشار إلى أن سامسونج توقفت عن إطلاق التحديثات الأمنية لهواتف أُطلقت في عامي 2017، و2018، ولكنها ليست من الهواتف الرئيسية، وهي: (جالاكسي أي3) Galaxy A3، و(جالاكسي أي7) Galaxy A7، اللذان أُطلقا في عام 2017، وهاتف (جالاكسي أي8بلس) Galaxy A8 Plus الذي أُطلق في عام 2018.