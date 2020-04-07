هواوي تعلن عن موقفها بشأن عزم أمريكا تجميد إمدادات الرقائق

وصف مسؤول تنفيذي في هواوي اليوم الثلاثاء الخطط الأمريكية الرامية إلى الحد من وصول شركة معدات الاتصالات الصينية إلى إمدادات الرقائق العالمية بـ “المؤسفة”.

وأفادت رويترز الشهر الماضي بأن مسؤولين كبارًا في إدارة ترامب وافقوا على إجراءات جديدة لإجبار شركات تصنيع الرقائق الأجنبية، التي تستخدم المعدات الأمريكية، على الحصول على ترخيص قبل الشحن إلى الشركة الصينية المدرجة في القائمة السوداء الأمريكية.

وقالت المصادر: إنه من الممكن أن توجه الخطة – إن أُقرّت – ضربة لشركة هواوي، وإحدى الشركات الرئيسية التي تزودها بالرقائق، وهي شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية TSMC، ويمكن أن تضر أيضًا الشركات الأمريكية، مثل: KLA، و Lam Research، و Applied Materials التي توفر معدات تصنيع الرقائق للشركات الأخرى.

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وفي حديث له في ندوة عبر الإنترنت، أعرب (بول سكانلان) – كبير مسؤولي التقنية لدى قسم الشبكات التابع لهواوي – عن أسفه لمثل هذه الأخبار، ولكنه بدا في الوقت ذاته مستبعدًا للمخاوف من أن التدابير قد تضر بالشركة على المدى الطويل.

وقال سكانلان: “فيما يتعلق بأشياء مثل تقليص الحكومة الأمريكية صادرات الرقائق إلى هواوي وأشياء من هذا القبيل، فضلًا عن المكونات الأخرى، فإن هذا أمر مؤسف حقًا أن يضطر العالم إلى السير في هذا الطريق”. وأضاف: “لكننا ننفق 20 مليار دولار على (البحث والتطوير) وربما هذا هو السبب وراء جنينا الكثير من المال”.

يُشار إلى أن شركة هواوي كانت قد أعلنت الشهر الماضي عن أضعف نمو سنوي في الأرباح في ثلاث سنوات لعام 2019، وتوقعت أن تنتقم الحكومة الصينية من القيود التجارية الأمريكية الجديدة.