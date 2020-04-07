فيسبوك تطلق خدمة جديدة للبطولات الرياضية عبر Facebook Gaming

أعلنت شركة فيسبوك من خلال خدمة الألعاب التابعة لها Facebook Gaming عن إطلاق ميزة جديدة تهدف إلى تقريب المستخدمين افتراضيًا معًا، وذلك في ظل عدم قدرتهم على فعل ذلك جسديًا.

وأطلقت فيسبوك – التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم – على الميزة الجديدة اسم (البطولات) Tournaments، وهي تتيح للمستخدمين إنشاء وتنظيم بطولات افتراضية في تنسيقات متنوعة. كما تمتاز الخدمة بأنها مخصصة لكل نوع من أنواع المسابقات، من الألعاب العادية إلى الألعاب الرياضية الإلكترونية العالية المستوى.

وقالت فيسبوك على الصفحة الخاصة بالخدمة: “يسعدنا فتح الوصول المبكر إلى Facebook Gaming Tournaments، وهي ميزة تساعد المستخدمين على البقاء على اتصال من خلال الألعاب. وتدور الألعاب حول المنافسة الودية”.

وتأتي خدمة (البطولات) مدمجةً مباشرةً في منصة Facebook Gaming نفسها، مما يعني أنه يمكن لمنشئي المحتوى استضافة بطولات للمعجبين، وبثها أيضًا. ويمكن لمنشئي المحتوى أيضًا الاستفادة من أدوات جمع التبرعات التابعة لفيسبوك للتبرع بأي أموال تُجمع مباشرة لصالح المنظمات الإغاثية.