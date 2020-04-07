تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن مواصفات هاتف MEIZU 17 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة MEIZU للإعلان قريباً عن هاتف MEIZU 17، ولقد كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من AnTuTu عن مواصفات الهاتف قبل الإعلان الرسمي.

أكدت التسريبات التي جاءت عبر AnTuTu، على أن هاتف MEIZU 17 يأتي بمعايير LPDDR4X في الذاكرة العشوائية بسعة 8 جيجا بايت رام، بينما تشير بعض التسريبات إلى أن الشركة ستقدم نموذج أخر بمعايير LPDDR5 في الذاكرة.

كما يضم هاتف Meizu 17 ثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية، ويتميز بشاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش، والتي تدعم معدل تحديث 90Hz.

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أيضاً يعد هاتف Meizu 17 أحد إصدارات هذا العام المميزة بمعالج Snapdragon 865، كما يتميز أعلى نموذج للهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت.

ويأتي المستشعر الرئيسي للكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، كما يدعم المستشعر تقنية الذكاء الإصطناعي، أيضاً يضم الهاتف بطارية بسعة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W.

يذكر أن التسريبات قد إستعرضت أيضاً السعر الذي ينطلق به هاتف Meizu 17 للأسواق، حيث يأتي النموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في LPDDR4X مع سعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 567 دولار، ويأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 609 دولار، مع نموذج بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 666 دولار.

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