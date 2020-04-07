تكنولوجيا: الأحداث القادمة لشركة مايكروسوفت حتى يوليو 2021 تقتصر على الإنترنت فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت عملاق البرمجيات اليوم على خططها لعقد الأحداث الخاصة بالشركة حتى شهر يوليو من عام 2021 على شبكة الإنترنت فقط.

تتجه شركة مايكروسوفت بالأحداث والفعاليات الخاصة بالشركة خلال الفترة القادمة إلى العالم الرقمي، فبعد أن تم تأجيل الأحداث المقررة خلال النصف الأول من 2020 نتيجة لإنتشار فيروس COVID-19، شاركت الشركة قرارها اليوم مع Microsoft MVP، حيث أكدت على أن الأحداث الأخيرة دفعت الشركة لإعادة تقييم إستراتيجتها من جديد.

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أيضاً وفقاً لقرار مايكروسوفت الذي أعلن عنه، فإن عملاق البرمجيات تتجه للعالم الرقمي في الحدث القادم وحتى 2021، بدءاً من حدث Microsoft Ignite المقرر عقده في سبتمبر 2020، ومشاركة مايكروسوفت في فعاليات Computex 2020، وCES 2021 ، إلى جانب مؤتمر Build 2021.

يذكر أن شركة مايكروسوفت قد خططت في وقت سابق على عقد حدث Inspire خلال شهر يوليو 2020، إلا أن عملاق البرمجيات لم تؤكد حتى الآن على إطلاق الحدث على شبكة الإنترنت، أيضاً من المتوقع أن تقدم الشركة الإصدارات القادمة من أجهزة Surface على شبكة الإنترنت فقط خلال هذا العام.

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