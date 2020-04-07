تكنولوجيا: سجل "كحتك" .. علماء يطورون طريقة جديدة لتطبيق يكشف عن كورونا

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستساعد البيانات الصوتية، التي سيتم تخزينها على خوادم الجامعة، في تطوير خوارزميات تعلم الآلة التي يمكن استخدامها للكشف التلقائي عن المرض.
ويعتقد مطورو التطبيق، الذين يأملون في جمع التسجيلات من أكبر عدد ممكن من الأشخاص، أنه يمكن أن يساعدهم في الكشف عن فيروس كورونا من صوت سعال الشخص، وتم إطلاق المشروع بالفعل كصفحة ويب، مع متابعة تطبيقات أندرويد و iOS.
وقالت البروفيسور سيسيليا ماسكولو من قسم علوم الحاسب والتكنولوجيا في كامبريدج، التي قادت تطوير التطبيق: "يتعلق العمل بالتشخيص وفي الوقت المناسب، ومع وجود بيانات كافية، نأمل أن يتم استخدام صوت السعال أو حتى الصوت للتشخيص المبكر".
وأضافت: "يبدو أن كلاهما يمكن أن يكون لهما تغييرات محددة في هذا المرض، ولكن لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن هذا الفيروس والمرض الذي يسببه، وفي حالة الوباء مثل الوضع الذي نحن فيه حاليًا، كلما زادت المعلومات الموثوقة التي يمكنك الحصول عليها، كان ذلك أفضل".
وأوضحت ماسكولو، إن تسجيلات الأشخاص الذين لم يتم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا، ستكون بمثابة مجموعة "التحكم" في البيانات.
كما أنه بمجرد الوصول إلى صفحة COVID-19 Sounds على الويب، يحتاج المتطوعون فقط إلى تحديد أعمارهم وجنسهم البيولوجي وظروفهم الطبية وما إذا كانوا مدخنين أم لا، ثم يحتاجون إلى الاختيار من قائمة الأعراض، والتي يرتبط الكثير منها بـ COVID-19 ، بما في ذلك الحمى والسعال الجاف وصعوبة التنفس وفقدان الذوق أو الرائحة.
ويسجل المتطوعون لأنفسهم اختبارات التنفس خمس مرات، ويسعلون ثلاث مرات، ويقولون عبارة "آمل أن تساعد بياناتي في إدارة فيروس كورونا" ثلاث مرات، ويمكنهم بعد ذلك إرسال نتائجهم، وكل ذلك من صفحة ويب واحدة.
وقال باحثو جامعة كامبريدج أنه بمجرد الانتهاء من تحليلهم الأولي للبيانات، سيقومون بنشر مجموعة البيانات للباحثين الآخرين.
يقولون أن مجموعة البيانات يمكن أن تساعد في إلقاء الضوء على كيفية تطور المرض وعلاقة مضاعفات الجهاز التنفسي بالتاريخ الطبي.
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