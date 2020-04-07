شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يعلن حذف كافة المنشورات المروجة لانتشار كورونا بسبب شبكات 5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع فيس بوك عن إزالة كافة المنشورات التى تربط بين فيروس كورونا وشبكات الجيل الخامس 5G، إذا تسببت فى اى ضرر جسدى، وقال الموقع إنه يتخذ "خطوات صارمة" لإزالة مثل هذه المعلومات الخاطئة كجزء من خطته للتصدى للخرافات والقصص الكاذبة بشكل عام.

وأوضح فيس بوك أنه سيزيل فقط المشاركات التى من المحتمل أن تسبب ضررًا جسديًا، وليس كافة المشاركات التى تتضمن ادعاءات كاذبة حول وجود صلة بين أبراج الاتصالات وتفشى كوفيد 19.

يشمل تعريف فيس بوك للضرر الجسدى المنشورات التى تتضمن ادعاءات كاذبة حول العلاجات أو موقع وشدة التفشى، فإذا اقترح مستخدمو فيس بوك أن الخروج آمن لأن فيروس التاجى غير حقيقى، على سبيل المثال، فسيكون ذلك مخالفًا لتعريف فيس بوك للضرر الجسدي.

وستقوم الشركة أيضًا بإزالة المشاركات التى تشجع الأشخاص على مهاجمة أبراج الهواتف الخلوية أو شبكات 5G.

إذا كانت المشاركات لا تنتهك القواعدها الخاصة بفيس بوك المتعلقة بالأذى الجسدى أو الهجمات، فسيحاول فيس بوك بدلاً من ذلك "فضح" هذه الادعاءات، وإذا قيم مدقق الحقائق القصص بأنها كاذبة، فسيحاول فيس بوك تقييد انتشارها، وإضافة ملصقات تحذير لأى شخص يراها أو يحاول مشاركتها.

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انتشرت نظرية المؤامرة - التى تشير إلى أن الفيروس التاجى مرتبط بطريقة ما بطرح 5G - على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعى فى الأيام الأخيرة، بعد أن تم تضخيمها بسلسلة من المشاركات والمشاهير وعريضة شائعة على نطاق واسع.

وقال متحدث باسم فيس بوك: "إننا نتخذ خطوات صارمة لوقف انتشار المعلومات الخاطئة والمحتوى الضار على منصاتنا وربط الناس بمعلومات دقيقة حول فيروس كورونا".

وأضاف المتحدث: "بموجب سياساتنا الحالية لمكافحة التضليل الضار، بدأنا فى إزالة الادعاءات الكاذبة التى تربط COVID-19 بتكنولوجيا 5G ويمكن أن تؤدى إلى ضرر جسدي، وسنواصل العمل عن كثب مع الحكومات وشركات التكنولوجيا الأخرى لإزالة المعلومات المضللة الضارة وتعاوننا مع السلطات الصحية مثل منظمة الصحة العالمية و NHS لربط الناس بأحدث التوجيهات الرسمية ".