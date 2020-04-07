تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن الأرباح المتوقعة للربع الأول من 2020 والتي تصل إلى 5.2 مليار دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري اليوم عن تقديرات الشركة لإيرادات الربع الأول من عام 2020، والتي تتخطى التوقعات الأولية للشركة.

أشارت شركة سامسونج إلى أن أرباح الشركة التي تم تقديرها للربع الأول من 2020 تصل إلى 45.26 مليار دولار من مبيعات الشركة، و5.26 مليار دولار في أرباح التشغيل، أي أن الشركة إستطاعت أن تحقق نمو في الإيرادات رغم تأثير إنتشار COVID-19 الذي أثر بالفعل على سوق الهاتف هذا العام.

إستطاعت العملاق الكوري سامسونج أن تحقق نمو سنوي في الأرباح في الربع الأول من 2020 رغم تأثير إنتشار فيروس COVID-19 على الأسواق العالمية، حيث كشفت الشركة اليوم عن التقديرات التي وضعتها لأرباح وإيرادات الربع الأول.

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ولقد أكدت التقديرات التي أعلنت عنها سامسونج على تحقيق الشركة نمو سنوي بنسبة 2.7%، مع نمو سنوي في المبيعات بنسبة 5% خلال الربع الأول من 2020.

وتشير التوقعات إلى أن السبب في النمو السنوي الذي إستطاعت شركة سامسونج أن تحققه رغم تراجع الكثير من الشركات المصنعة للهاتف، يعود إلى زيادة الطلب على شرائح الذاكرة التي تستخدم في الهواتف الذكية ومراكز البيانات.

أيضاً أشار محللي السوق إلى أن شركة سامسونج لم تواجه أي خفض في طلبات عملاء الشركة لأشباه الموصلات، كما لم يتأثر قسم الهاتف الخاص بشركة سامسونج بتداعيات إنتشار فيروس COVID-19 بشكل كبير، ويعود ذلك إلى إعتماد العملاق الكوري على أسواق الهند، وفيتنام، وكوريا أيضاً لتنفيذ عمليات الشركة.

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