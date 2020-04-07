تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن قاعدة الشحن اللاسلكي وشاشة الحماية لهاتف OnePlus 8

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة اليوم عن قاعدة الشحن اللاسلكي التي تقدم من وان بلس هذا العام لسلسلة هواتف OnePlus 8، إلى جانب شاشة الحماية الخاصة بالإصدارات القادمة، وأيضاً حافظة هواتف OnePlus 8.

مجموعة جديدة من التسريبات المصورة لسلسلة OnePlus 8 رصدت اليوم على شبكة الإنترنت، قبل إنطلاق الهواتف رسمياً في مؤتمر الشركة الذي يعقد في 14 من أبريل.

كشفت التسريبات السابقة عن ألوان سلسلة هواتف وان بلس المرتقبة OnePlus 8 وOnePlus 8 Pro، واليوم نشر Evan Blass صور جديدة إستعرض من خلالها تصميم قاعدة الشحن اللاسلكي التي تقدم من وان بلس هذا العام، إلى جانب حافظة الهاتف، وشاشة الحماية.

كما ظهر اللون الأخضر الذي يقدم لسلسلة هواتف OnePlus 8 هذا العام مع حافظة شفافة، أيضاً كشفت صورة أخرى عن اللون المتدرج الذي يقدم للإصدار الرئيسي OnePlus 8.

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وتشير التسريبات إلى أن شركة وان بلس ستقدم قاعدة الشحن اللاسلكي بعنوان OnePlus Warp Charge 30 إلى الأسواق، والتي تأتي بإضاءة LED في المقدمة.

أيضاً تكشف التسريبات المصورة عن تصميم بثقوب في الجهة الخلفية لقاعدة الشحن اللاسلكي، لذا من المتوقع أن تضم مروحة للتبريد لدعم إستقرار الحرارة في قاعدة الشحن ودعم ميزة الشحن السريع بكفاءة أعلى.

يذكر أن التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن شركة وان بلس تقدم كلاً من هواتف OnePlus 8 وOnePlus 8 Pro هذا العام بتقنية الشحن السريع بقدرة 30W، بينما يدعم إصدار Pro فقط تقنية الشحن اللاسلكي.

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