TCL تكشف النقاب كليًا عن هواتفها الذكية الثلاثة، TCL 10 Pro و TCL 10 5G و TCL 10L

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة TCL بإزاحة الستار عن الهواتف الذكية الثلاثة TCL 10 Pro و TCL 10 5G و TCL 10L في شهر يناير الماضي، والآن قررت الشركة الصينية الكشف عن المواصفات التقنية الكاملة لهذه الهواتف الذكية، وهي المواصفات التي يمكنكم الإطلاع عليها أدناه : TCL 10 Pro شاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD تدعم HDR10 قادرة على تحويل محتوى SDR إلى HDR

معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 675

ذاكرة عشوائية بحجم 6GB

ذاكرة داخلية بحجم 128GB من نوع UFS 2.1 قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل

أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المصممة لتصوير الفيديوهات في البيئة المظلمة، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة

بطارية بسعة 4500mAh تدعم تكنولوجيا الشحن السريع Quick Charge 3.0

نظام Android 10

تاريخ الإطلاق : الربع الثاني من هذا العام

السعر : 450 دولار أمريكي TCL 10 5G شاشة LCD بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD

معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 765G

ذاكرة عشوائية بحجم 6GB

ذاكرة داخلية بحجم 128GB من نوع UFS 2.1 قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل

أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية

بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W

نظام Android 10

السعر : 395 دولار أمريكي TCL 10L شاشة LCD بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD

إنش وبدقة +FullHD معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 765G

ذاكرة عشوائية بحجم 6GB

ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل

ميغابكسل أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية

بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W

نظام Android 10

تاريخ الإطلاق : الربع الثاني من هذا العام

السعر : 250 دولار أمريكي

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كانت هذه تفاصيل خبر TCL تكشف النقاب كليًا عن هواتفها الذكية الثلاثة، TCL 10 Pro و TCL 10 5G و TCL 10L لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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