سامسونج تُبصم على أداء جيد في الربع الأول على الرغم من تفشي وباء كورونا

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج اليوم بالكشف عن تقريرها المالي غير المنقح للربع الأول من هذا العام، وتبدو الأرقام واعدة. في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، زادت مبيعات الشركة بنسبة 5 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، في حين إرتفعت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 3 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام 2019.

هذا التقرير المالي غير المنقح للربع الأول من هذا العام يتماشى مع توقعات المحللين التي تم نشرها في وقت سابق من هذا الشهر. كما كان متوقعًا، حقق قسم أشباه الموصلات ربعًا قويًا بعدما نجح في حصد أرباح قوية، على الرغم من الضربة الموجعة التي تلقاها قطاع الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة بصفة عامة بسبب تفشي فيروس كورونا.

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من المتوقع صدور التقرير المالي الكامل والمفصل في أواخر هذا الشهر. بعد ذلك، سيكون بإمكاننا معرفة ما هي الأقسام التي تأثرت بتفشي فيروس كورونا أكثر من غيرها، وما إذا كانت التوقعات التي تقول بأن شحنات الهواتف الذكية للشركة ستنخفض من 71.5 مليون وحدة في الربع الأول من العام الماضي إلى 62.2 مليون وحدة في الربع الأول من هذا العام صحيحة.