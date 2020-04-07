شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح مركزا خاصا لأخبار فيروس كورونا .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت جوجل مركز أخبار خاص بفيروس كورونا وذلك ضمن خدمة أخبار جوجل Google News لمساعدة الأشخاص على تحديث معلوماتهم حول الفيروس من مصادر موثوقة، حيث قالت الشركة: "سنستمر في العمل على تسليط الضوء على الأخبار العالية الجودة وذات الصلة حول الفيروس للأشخاص حول العالم خلال الأسابيع المقبلة".

وبحسب موقع 9to5google الأمريكى، فرغم عدم وجود نقص في تغطية أخبار فيروس كورونا المستجد، إلا أن جوجل يرغب في الحفاظ على تغطية موثوقة في مكان واحد، بحيث ينظم المركز الأخبار الواردة من مصادر عالمية ومحلية موثوقة لمساعدة القراء في الوصول إلى أحدث الإرشادات المتعلقة بالفيروس.

فيما أشار التقرير إلى أنه يمكن للمستخدمين تحديد المناطق التي يريدون تحديث معلوماتها بشكل خاص، كما يمكن للمركز أن يسلط الضوء على القصص حسب المواضيع مثل الاقتصاد والصحة والسفر، ويجلب الأخبار المحلية الأكثر صلة بالمستخدم، من ضمنها التغريدات المنشورة من السلطات المحلية.

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ويوفر المركز أحدث الإرشادات المتعلقة بالوقاية والأعراض والعلاج من منظمة الصحة العالمية "WHO: ومصادر موثوقة أخرى، وتقول جوجل إنها تعمل أيضًا على ميزة مخصصة للتحقق من الحقائق لإزالة المعلومات الخاطئة المحيطة بالفيروس، لكنها لا تزال تجرب كيفية تنفيذ هذه الميزة.

كما يمكن سؤال المساعد الصوتي "Google Assistant" حول "ما آخر الأخبار عن فيروس كورونا؟" من أجل الحصول على تحديثات سريعة وسهلة في الوقت المناسب من موفري الأخبار ذات الصلة، وهذه التجربة متاحة عالميًا على الأجهزة المحمولة وبأكثر من 10 لغات على مكبرات الصوت المنزلية الذكية والشاشات الذكية.