شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يدعو لتطوير تطبيق موبايل موحد لكافة الدول لتتبع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المشرف الأوروبى لحماية البيانات (EDPS) إلى تطوير تطبيق محمول أوروبى شامل لتتبع انتشار فيروس كورونا المستجد، بدلاً من الشكل الحالى للتطبيقات المستخدمة فى مختلف دول الاتحاد الأوروبى والتى يمكن أن تنتهك حقوق الخصوصية للأشخاص المختلفين.

وبحسب موقع TOI الهندى، ففى خطوة لمواجهة الآلاف من الوفيات المرتبطة بفيروس كورنا، بدأت الحكومات فى جميع أنحاء أوروبا أو تخطط لإطلاق تطبيقات تتبع الهاتف لتتبع الأشخاص الذين اتصلوا مع المصابين ومراقبة الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي.

وقد أثارت هذه الإجراءات انتقادات من بعض نشطاء خصوصية البيانات الذين يخشون من أنها قد تصبح دائمة بمجرد انتهاء أزمة فيروس كورونا، بينما يشك البعض الآخر فى أنها ستكون فعالة ما لم يوافق معظم الناس على استخدامها، فيما قال EDPS إن استخدام معرفات البث المؤقتة وتكنولوجيا البلوتوث لتتبع جهات الاتصال يحمى كل من الخصوصية والبيانات الشخصية، لكنه أعرب عن مخاوفه بشأن تنوع التطبيقات.

وقال فويتش ويفيوروفسكى، رئيس هيئة مراقبة الخصوصية بالاتحاد الأوروبى، فى بيان: "بالنظر إلى هذه الاختلافات، فإن مشرف حماية البيانات الأوروبى يدعو إلى تطبيق الهاتف المحمول النموذج الأوروبى COVID-19، المنسق على مستوى الاتحاد الأوروبي"، وقال: "من الناحية المثالية، يجب أن يتم التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لضمان حماية البيانات عن طريق التصميم عالمياً منذ البداية".

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ومع القيود المفروضة على الاتصالات الاجتماعية وحرية الحركة التى أظهرت نجاحات أولية فى "تسوية منحنى" وباء فيروس كورونا، تتطلع بعض الحكومات إلى تخفيف عمليات الإغلاق والتحول إلى سياسة احتواء أى فيروسات متجددة لـ COVID-19، إذ تأمل الحكومات أن تساعدهم تقنية الهواتف الذكية على تسريع مهمة تعقب الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بعد الاتصال بشخص لديه نتائج إيجابية - حتى الآن مهمة تتم بشكل رئيسى بالقلم والورق والهاتف.

وقد اعتمدت ألمانيا منصة تقنية مقترحة، تم الكشف عنها الأسبوع الماضى، من شأنها أن تجعل من الممكن طرح التطبيقات التى يمكن أن تساعد فى تتبع مسار العدوى عبر الحدود مع الحفاظ على الخصوصية، وتجمع هذه المبادرة، التى يطلق عليها اسم Pan-European Privacy Preserveing ​​Prox الشمالية Tracing (PEPP-PT)، أكثر من 130 باحثًا من ثمانية بلدان وتتبع على نطاق واسع النهج الذى اتخذه تطبيق TraceTogether فى سنغافورة.

وقال ستيفن سيبرت المتحدث باسم المستشارة أنجيلا ميركل فى مؤتمر صحفى فى برلين: "أسوأ شيء سيكون لو كان لدينا ... مجموعة من تطبيقات التتبع المختلفة فى أوروبا، ومن المتوقع أن تطلق PEPP-PT منصتها هذا الأسبوع مع تطبيق تتبع اتصال ألمانى بفيروس كورونا - بدعم من معهد روبرت كوخ الذى ينسق الاستجابة الوطنية للفيروس التاجى - للمتابعة.

كما أطلق الصليب الأحمر النمساوى بالفعل تطبيق Stop Corona الذى يستخدم اتصالات Bluetooth بين الهواتف الذكية وقد تم تنزيله بواسطة مئات الآلاف من الأشخاص، كما أعلنت أيرلندا وبولندا عن مبادرات وطنية مماثلة، مما زاد من الانطباع بأن التنسيق على مستوى الاتحاد الأوروبى غير موجود.