شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طالب إيطالى يحارب كورونا بطابعة "ثلاثية الأبعاد".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع طالب إيطالي تصميم صمامات خاصة بأجهزة التنفس الصناعي، لمساعدة المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تفشى الفيروس فى كل دول العالم وفى إيطاليا بشكل أوسع.



الطابعة

واستطاع الطالب استخدام طابعة ثلاثية الأبعاد في صناعة صمامات خاصة بأجهزة التنفس الصناعي، التي يحتاجها المصابين بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وفقا لشبكة تلفزيون الصين الدولية.

ويظهر مقطع فيديو، نشرته الشبكة، كيف يتم تصميم الصمامات وتصنيعها بواسطة الطابعة ثلاثية الأبعاد، التي تستطيع صناعة تلك الصمامات بسرعة كبيرة.

وتعاني الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا على نطاق واسع من نقص في أجهزة التنفس اللازمة لمساعدة المرضى في مواصلة عملية التنفس حتى يتثنى للأطباء علاجهم.

Advertisements

وتواصل العديد من الشركات الكبرى تصميم أجهزة خاصة باستخدام تقنيات متطورة لصناعة أجهزة تنفس صناعي، ومنها شركة مرسيدس، التي استطاع مهندسو فرعها في بريطانيا بالتعاون مع مهندسي كلية لندن الجامعية من تصميم جهاز تنفس صناعي متطور، لذات الغرض.

وفي وقت سابق، صرح مسئول بارز بوزارة الصحة الإيطالية بأنه يجب على الإيطاليين الاستعداد لكفاح طويل ضد جائحة فيروس كورونا المستجد، داعياً إلى عدم التراخي في إجراءات التباعد الاجتماعي.

وتخضع إيطاليا لإغلاق وطني منذ العاشر من مارس، ولكن هناك علامات على التعب من الإغلاق خصوصاً في المناطق الجنوبية التي كانت أقل تضرراً من الفيروس.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و225 ألف مصاب، بينهم أكثر من 66 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 253 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة.