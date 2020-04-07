برودة شديدة وأمطار على مناطق متفرقة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الأربعاء، طقسا لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة بالسواحل الشمالية الغربية، لطيف شديد البرودة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأضافت الأرصاد في بيان: "تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقسا معتدلا نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة على جنوب الصعيد".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية.

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الأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

من جانبها، نصحت الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة للعامة للأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة متابعة النشرة الجوية باستمرار، وعدم تخفيف الملابس، لتجنب الإصابة بنزلات البرد، مشيرة إلى أن هناك فارقا بين درجات الحرارة بالنهار ودرجات الحرارة في الليل.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 23

شبين الكوم 13 23

طنطا 12 22

دمنهور 12 21

الإسكندرية 11 20

بلطيم 13 21

مطروح 10 18

السلوم 11 19

سيوة 11 23

بورسعيد 16 21

دمياط 13 21

الزقازيق 13 25

الإسماعيلية 12 24

السويس 14 24

العريش 12 22

رفح 12 21

رأس سدر 15 23

نخل 10 22

نويبع 17 26

طابا 13 26

كاترين 09 23

الطور 17 25

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 18 31

مرسى علم 23 26

الفيوم 15 25

بني سويف 16 26

المنيا 16 26

أسيوط 17 27

سوهاج 18 28

قنا 20 29

الأقصر 21 31

أسوان 23 33

أبو سمبل 24 32

الوادي الجديد 19 30

شلاتين 23 30

أبو رماد 22 30

حلايب 23 28

رأس حدربة 23 28