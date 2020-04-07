تكنولوجيا: Oppo تحدد يوم 13 من أبريل للإعلان عن هاتف Ace2 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Oppo يوم 13 من أبريل الجاري للإعلان عن هاتف Ace2 5G الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجا بايت رام.

في إعلان تشويقي نشر من شركة Oppo اليوم، كشفت الشركة عن الموعد المحدد للإعلان عن إصدار جديد من هواتف 5G من سلسلة هواتف Oppo Ace.

بعد أن رصد هاتف Ace2 5G في بعض التسريبات خلال الفترة الماضية، أكدت الشركة رسمياً اليوم على موعد الإعلان عن الهاتف في 13 من أبريل، حيث تقدم Oppo هذا الإصدار بشاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش، كما يضم رقاقة معالج Snapdragon 865.

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وقد قدمت شركة Oppo هاتف Reno Ace خلال شهر أكتوبر من العام الماضي،كما أكد Brian Shen في إعلان على weibo على خطط الشركة لإطلاق الإصدار الثاني من السلسلة، ولقد أعتمد الهاتف بالفعل في TENAA وأيضاً 3C، كما كشف عن بعض من مواصفات هذا الإصدار الذي يظهر برمز PDHM00، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

يذكر أن شركة Oppo أكدت في وقت سابق على خططها لإطلاق تقنية الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 40W خلال هذا العام، لذا من المتوقع أن تقدم Oppo هاتف Ace2 5G بميزة الشحن اللاسلكي بقدرة 40W، أيضاً من المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل.

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