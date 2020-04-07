باحثون يكتشفون أن تطبيق مؤتمرات الفيديو Zoom يقوم بتوجيه المكالمات إلى الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - لا يبدو أن تطبيق Zoom سيلتقط أنفاسه في المستقبل القريب. وفقا لتقرير جديد من باحثين أمنيين في شركة Citizen Lab، فقد إكتشفوا أن بعض مكالمات Zoom يتم توجيهها إلى الصين. كانت هذه المكالمات قد تم إجراؤها في أمريكا الشمالية، ولكن لسبب ما تم إرسالها إلى الصين.

قد تفترض أن المكالمات التي تتم في أمريكا الشمالية ستبقى في أمريكا الشمالية، وهذا هو السبب في أن هذا الأمر مزعج إلى حد ما. منذ ذلك الحين، تقدم الرئيس التنفيذي لشركة Zoom، السيد Eric Yuan ببيان يقول فيه أن هذا كان حادثًا، كما قدم شرحًا عن سبب حدوث ذلك.

ووفقا للسيد Eric Yuan، فقد صرح بالقول : ” أثناء العمليات العادية، يُحاول عملاء Zoom الإتصال بسلسلة من مراكز البيانات الأساسية في منطقة المستخدم أو بالقرب منها، وإذا فشلت محاولات الاتصال المتعددة هذه بسبب ازدحام الشبكة أو مشاكل أخرى، فسيصل العملاء إلى مراكز بيانات ثانوية عديدة كجسر احتياطي محتمل لمنصة Zoom. في جميع الحالات، يتم تزويد عملاء Zoom بقائمة بمراكز البيانات المناسبة لمنطقتهم. يعد هذا النظام مهمًا لموثوقية العلامة التجارية لشركة Zoom، خاصةً في أوقات الضغط الشديد على الإنترنت “.

كما قلنا، لم يكن هذا أسبوعًا جيدًا لشركة Zoom. بدأت الشركة تكتسب شعبية منذ أن أُجبر المزيد من الناس على العمل والدراسة من المنزل، ولكن شعبيتها وضعتها أيضًا تحت الكثير من المراقبة حيث بدأ الباحثون الأمنيون في إكتشاف العديد من العيوب في الخصوصية والأمان. وتعهدت شركة Zoom منذ ذلك الحين بإنفاق الأيام الـ 90 المقبلة على إصلاح تلك العيوب.