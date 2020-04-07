Microsoft Edge أصبح الآن هو ثاني أشهر متصفح على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد كان المتصفح Internet Explorer بمثابة نكتة في السنوات الماضية، ولكن السبب في ذلك هو شركة مايكروسوفت نفسها التي تهاونت ولم تعمل على تحسين هذا المتصفح حتى فوات الآوان. عملت مايكروسوفت في السنوات الأخيرة على تحسين هذا المتصفح، ولكن للآسف لم تتمكن من تحسين سمعته السيئة. لهذا السبب قدمت مايكروسوفت متصفحًا جديدًا يُدعى Microsoft Edge مع نظام Windows 10.

يبدو أن قرار مايكروسوفت أثبت أنه قرار جيد لأنه وفقا لإحصائيات الإستخدام التي تمت مشاركتها من قبل مؤسسة NetMarketShare المتخصصة في بحوث السوق، فقد أصبح Microsoft Edge هو ثاني أشهر متصفح في العالم. في السابق، كان هذا الشرف من نصيب المتصفح Firefox من شركة Mozilla الذي كان يمتلك حصة سوقية تبلغ 7.2 في المئة، ولكن يبدو أن Microsoft Edge تمكن من إثارة إعجاب المزيد من المستخدمين مما خول له الحصول على حصة سوقية قدرها 7.6 في المئة.

ومع ذلك، لا يزال المتصفح Google Chrome هو المتصفح الأكثر شعبية في العالم بحصة سوقية ضخمة قدرها 68.5 في المئة، لذلك نتخيل أن جميع المتصفحات بما في ذلك Microsoft Edge ستحتاج إلى الكثير من الوقت للإقتراب من منافسة متصفح جوجل. نتخيل أيضًا أن قرار مايكروسوفت بإعادة إنشاء المتصفح Microsoft Edge بإستخدام محرك الويب Chromium الذي تم به تطوير المتصفح Google Chrome ربما ساعد في تحسين قاعدة مستخدمي متصفح مايكروسوفت.

هذا لأنه مع إستخدام محرك الويب Chromium، سيكون المتصفح Microsoft Edge الآن أكثر توافقًا مع المزيد من مواقع الويب وسيكون أيضًا قادرًا على إستخدام نفس إضافات المتصفح Google Chrome، مما يعني أن المستخدمين لن يحتاجوا إلى التخلي عن بعض الإضافات إذا قرروا التوقف عن إستخدام المتصفح Google Chrome.