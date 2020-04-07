نصائح خاصة من آبل لمستخدمي FaceTime

فاطمة أيت طالب - دبي - بينما يمارس الناس حول العالم التباعد الإجتماعي أو الـ (Social Distancing) اقتربوا أكثر لبرامج المكالمات الصوتية و المرئية على أجهزتهم الذكية، و ها هي آبل و التي تمتلك تطبيق FaceTime الشهير لمكالمات الفيديو تقوم بمشاركتنا ببعض النصائح للإستمتاع و تسهيل إستخدام التطبيق.

ابدأ محادثة FaceTime في تطبيق iMessage مباشرة

في محادثة تطبيق ”الرسائل“، اضغط على صورة جهة الاتصال أو الاسم في أعلى المحادثة الفردية أو الجماعية، ثم اضغط على FaceTime وسيتم إجراء مكالمة FaceTime أو مكالمة FaceTime جماعية مع المشاركين في تلك المحادثة على الفور.

أضف المزيد من الناس إلى محادثة FaceTime قائمة

إذا كنت تجري محادثة مع شخص وأردت إضافة شخص آخر إليها انقر على شاشة iPhone لفتح عناصر التحكم، ثم مرّر لأعلى من أعلى عناصر التحكم، ثم انقر على ”إضافة شخص“. اكتب اسم جهة الاتصال التي ترغب في إضافتها وانقر على ”إضافة شخص“.

استخدم ملصقات Memoji أو Animoji في FaceTime

يمكن لمستخدمي iPhone X أو الموديلات الأحدث، أو جهاز iPad المزود بميزة Face ID استخدام ملصقات Memoji أو Animoji أثناء إجراء مكالمات FaceTime. عندما تبدأ المكالمة، اضغط على زر ”التأثيرات“ ثم انقر على شخصية Memoji التي ترغب في استخدامها، ثم أكمل مكالمة FaceTime باستخدام شخصية Memoji المخصصة لك أو انقر على زر X للمتابعة من دون شخصية Memoji.

التقط صورة Live Photo في FaceTime

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سجّل لحظاتك الخاصة مع أصدقائك وعائلتك باستخدام صور Live Photo أثناء إجراء مكالمات FaceTime. ما عليك سوى الضغط على زر غالق الكاميرا (دائرتان متداخلتان)، ثم اذهب إلى تطبيق ”الصور“ لتجد الصور التي التقطتها.

اقضِ وقتاً ممتعاً مع ما يصل إلى 32 من أصدقائك المقربين باستخدام مكالمات FaceTime الجماعية

تسهل مكالمات FaceTime الجماعية الدردشة مع العديد من الأشخاص في الوقت نفسه. فبإمكانك بدء محادثة FaceTime جماعية من تطبيق FaceTime أو من محادثة جماعية في تطبيق ”الرسائل“. وستنتقل صورة الشخص الذي يتكلم إلى المقدمة ويصبح بارزاً بشكل أكبر. وبذلك يمكنكم قضاء الأوقات في الألعاب الافتراضية، أو الحفلات، أو فعاليات للم شمل الأسرة، وغير ذلك الكثير.

سجل الشاشة أثناء إجراء مكالمة فيديو عبر FaceTime

لتسجيل فيديو لمحادثة فيديو عبر FaceTime، أولاً أضف ميزة ”تسجيل الشاشة“ إلى مركز التحكم من خلال فتح الإعدادات > مركز التحكم > تخصيص عناصر التحكم > حدد ”تسجيل الشاشة“، ثم افتح مركز التحكم وانقر على أيقونة تسجيل الشاشة وافتح مكالمة FaceTime التي تجريها.

اسحب صورتك لأي ركن على الشاشة

عند إجراء مكالمة FaceTime، يمكنك تغيير طريقة العرض والطريقة التي تظهر بها للمشاركين الآخرين في المكالمة. لضبط موقع نافذة وضع صورة داخل صورة، ما عليك سوى سحب الصورة لأي ركن. ولتغيير الاتجاه على جهاز Mac، حرك المؤشر فوق نافذة صورة داخل صورة وانقر على الأسهم أو أدر إصبعين على لوحة التحكم.

أضف ملصقات وتأثيرات إلى مكالمة FaceTime

مع FaceTime يمكنك استخدام فلاتر مدمجة لتغيير مظهرك أو إضافة ملصقات وعناوين وأشكال إلى مكالمة FaceTime. في هاتف iPhone، انقر على الشاشة لفتح عناصر التحكم، ثم حدد الفلاتر أو الملصقات أو النصوص أو الأشكال لإضافة أبعاد أخرى لمكالمة الفيديو.