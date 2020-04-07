MSI تكشف عن أول حاسب محمول في العالم بشاشة Mini LED

كشفت شركة (MSI) عن ما تسميه أول حاسب محمول في العالم بشاشة (Mini LED) ينتج عنها مجموعة ألوان غنية واسعة ونسب تباين عالية ونطاق ديناميكي مرتفع، مما يجعلها تتفوق على شركة آبل التي من المتوقع على نطاق واسع أن تنقل (iPad) و (MacBook Pro) إلى تقنية العرض الجديدة (Mini LED) خلال العام المقبل.

ويأتي الحاسب المحمول المسى (MSI Creator 17) بشاشة مقاس 17.3 إنشًا وبدقة 4K، إلى جانب تقنية العرض (Mini LED)، التي من المفترض أن تكون قادرة على تغطية مئة في المئة من التدرج اللوني (DCI-P3) ودعم معيار (HDR 1000) لبياض أكثر سطوعًا – أكثر من ألف شمعة في المتر المربع.

وتتجاوز تقنية (Mini LED) حدود تقنية (LCD) بشكل فعال، وعلى عكس تقنية تقنية العرض (Micro LED) التي تعمل بشكل أكبر مثل شاشات (OLED) على الهواتف القادرة على تشغيل وإيقاف تشغيل وحدات البيكسل الفردية، مما ينتج درجات أعمق وأكثر تركيزًا من الألوان.

وفيما يتعلق بمواصفات الحاسب المحمول، فإن شركة (MSI) زودته بمعالج الجيل العاشر (Core-i7 10875H) من إنتل، مما يوفر زيادة بنسبة 40 في المئة على معالج الجيل التاسع (Core- i7-9750H)، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 أو 32 جيجابايت، وما يصل إلى 2 تيرابايت من مساحة التخزين من نوع (NVMe).

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وهناك فتحة لبطاقة (micro SD) للتخزين الإضافي، ويأتي الحاسب المحمول مزودًا بمكبرات صوت مضبوطة من شركة (Dynaudio)، كما سيكون هناك أيضًا خيارات لوحدة معالجة الرسومات مثل (NVIDIA RTX2060) أو (RTX2080 Super Max-Q)، ومن المفترض أن يبدأ سعر جهاز (MSI Creator 17) من 1800 دولارًا.

يذكر أن الكثير من أجهزة الحاسب المحمولة هذه الأيام تستخدم شاشات (LCD) بدلًا من شاشات (OLED)، وذلك بسبب التكلفة، حيث إن شاشات (OLED) الأكبر تكلف أكثر مقارنةً بشاشات (OLED) الأصغر الموجودة على الهواتف الذكية.