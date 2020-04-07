شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحاجز المرجانى العظيم بأستراليا يتحول للأبيض.. وعلماء: الشعاب تنذرنا بتغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف كبير علماء الحكومة فى الحاجز المرجانى العظيم، عن حدوث تبييض جماعى ثالث فى غضون خمس سنوات، قائلًا إن ما حدث هو إشارة واضحة إلى أن العجائب البحرية "تدعو إلى مساعدة عاجلة" بشأن تغير المناخ.

وعانى ربع الشعاب المرجانية العظيمة من تبيض شديد هذا الصيف فى ظل تفشى المرض الأكثر انتشارًا على الإطلاق فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقًا لتحليل المسوحات الجوية لأكثر من 1000 من الشعاب المرجانية الفردية التى تم إصدارها يوم الثلاثاء.

وقال الدكتور ديفيد واشنفيلد، كبير العلماء فى هيئة الحديقة البحرية الحاجز المرجانى العظيم، لصحيفة الجارديان أستراليا: "خوفى الأكبر هو أن يفقد الناس الأمل فى الشعاب المرجانية.. بدون أمل لا يوجد عمل"، مضيفًا "يحتاج الناس إلى رؤية أحداث [التبييض] هذه ليست على أنها أجزاء من الأخبار الكئيبة التى تضاف إلى أجزاء أخرى من الأخبار الكئيبة.. إنها إشارات واضحة يطلبها الحاجز المرجانى العظيم للمساعدة العاجلة وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا "، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

قام البروفيسور تيرى هيوز، مدير مركز التميز لدراسات الشعاب المرجانية بجامعة جيمس كوك، بمسح 1036 شعابًا من طائرة على مدى 9 أيام فى أواخر مارس، كما كان لدى سلطة الحديقة البحرية مراقب على الرحلات الجوية.





وأصدر هيوز خرائط تظهر مستويات شديدة من التبييض حدثت فى عام 2020 فى جميع الأقسام الثلاثة للشعاب المرجانية - الشمالية والوسطى والجنوبية - وهى المرة الأولى التى يحدث فيها ذلك منذ ظهور التبييض الجماعى لأول مرة فى عام 1998.

تم تبييض حوالى 25% من الشعاب المرجانية بشدة - وهذا يعنى أن أكثر من 60% من الشعاب المرجانية على كل الشعاب المرجانية قد تم تبيضها، وقال هيوز، إن الملاحظات السابقة أظهرت أن التبييض عند هذا الحد يؤدى إلى "مستويات عالية من الوفيات" للشعاب المرجانية.

شهد الحاجز المرجانى العظيم خمسة أحداث تبييض جماعية - 1998 و 2002 و 2016 و 2017 و 2020 - وكلها ناجمة عن ارتفاع درجات حرارة المحيط بسبب التدفئة العالمية، وقال هيوز، إنه ربما لن يكون هناك نفس المستوى من الموت المرجانى فى المناطق الشمالية والوسطى فى عام 2020 كما كان الحال فى السنوات السابقة، ولكن هذا يرجع جزئيًا إلى أن فاشيات التبييض السابقة قتلت الأنواع الأقل تحملًا للحرارة.









وأشار هيوز إلى أن تبيض 2020 كان فى المرتبة الثانية بعد 2016 من حيث شدته، ويمكن للشعاب المرجانية أن تتعافى من التبييض الخفيف، لكن العلماء يقولون أن هذه الشعاب المرجانية أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، ويمكن أن يقتل التبييض الشديد الشعاب المرجانية.

وقال هيوز إن التبييض الجماعى الشديد لم يسبق له أن ضرب الجزء الجنوبى من الشعاب المرجانية - من جنوب ماكاى، وتحتوى هذه المنطقة على أعداد كبيرة من الشعاب المرجانية الحساسة للحرارة والتى "تضىء مثل شجرة عيد الميلاد" عند رؤيتها من الهواء.

وتابع: "لم يفت الأوان لتغيير هذا الإجراء السريع بشأن الانبعاثات". "لكن انبعاثات العمل كالمعتاد ستجعل الحاجز المرجانى العظيم مكانًا بائسًا جدًا مقارنة باليوم"، وفى فبراير، تعرضت الشعاب المرجانية لأشد درجات حرارة سطح البحر منذ أن بدأت السجلات فى عام 1900.





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هذا ويخشى بعض العلماء من أن ارتفاع مستويات الحرارة التى يمسكها المحيط قد دفعت الشعاب الاستوائية إلى نقطة تحول حيث تبيض العديد من المواقع سنويًا تقريبًا، حيث قال واشنفيلد، إن الحجم الهائل للشعاب المرجانية - التى تضم حوالى 3000 من الشعاب المرجانية الفردية - جعلها مرنة، "لكن تغير المناخ يجلب نطاقًا جديدًا من التأثير على عكس أى شيء رأيناه من قبل".

وقال لصحيفة الجارديان الأسترالية: "تظهر لنا ثلاث أحداث تبييض جماعية خلال خمس سنوات الحجم الهائل الذى يمكن أن يعمل به تغير المناخ"، مضيفًا "لن يقتل حدث مناخى واحد الحاجز المرجانى العظيم ، ولكن كل حدث متتالى يخلق المزيد من الضرر. إن مرونتها ليست بلا حدود ونحن بحاجة إلى أقوى إجراء ممكن بشأن تغير المناخ".

ولقد تحسنت درجة حرارة الكرة الأرضية بالفعل بنحو 1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، والتى نتجت بشكل أساسى عن ارتفاع مستويات غازات الدفيئة فى الغلاف الجوى من حرق الوقود الأحفورى"، وهنا يقول واشنفيلد: "نحن فى حوالى 1 درجة مئوية ولدينا ثلاث موجات حرارية بحرية منذ خمس سنوات ألحقت الضرر بالشعاب المرجانية".

وتشمل التدابير لتحسين مرونة الشعاب المرجانية تحسين جودة المياه، والسيطرة على تفشى نجم البحر الذى يأكل الشعاب المرجانية، والبحث والتطوير لتحسين تحمل حرارة الشعاب المرجانية، وقال واشنفيلد: "لا شيء من ذلك بديل عن العمل القوى بشأن الانبعاثات.. إن التعامل مع مشكلة المناخ هو أساس عمل كل شىء آخر."

بموجب اتفاقية باريس للمناخ، وافقت الدول على تقديم خطط على مستوى الدولة من شأنها أن تبقى التدفئة العالمية أقل بكثير من 2 درجة مئوية، بهدف الحفاظ على درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، ويقول واشنفيلد "هذه هى النافذة التى يجب أن نهدف إليها.. وعندما نقترب ونذهب إلى ما بعد 2 درجة مئوية، لا أرى الأدوات التى لدينا اليوم، والأدوات التى تعمل عليها الأبحاث والتطوير، ستحمى الشعاب المرجانية".

وتابع "يتجه العالم نحو درجة حرارة 3 درجات مئوية، ولن نتمكن من حماية الشعاب المرجانية فى ظل هذه الظروف"، مضيفًا "الشعاب المرجانية، بعد هذا الحدث، نظام بيئى أكثر تضررا، ولكن لا يزال بإمكانه التعافى.. إنها بحاجة إلى المزيد من المساعدة منا وهى بحاجة ماسة إليها.. هذه هى دعوة إلى العمل."

بدوره، قال وزير البيئة الأسترالى سوسان لى، فى تصريح لـ Guardian Australia: "إن الأمر يتعلق بعمق الشعاب المرجانية التى عانت من حدث تبيض آخر ويجب أن يكون تركيزنا على الطرق التى يمكننا من خلالها تقليل الضغط على الشعاب المرجانية وتعزيز قدرتها على الصمود".

وأضاف "تتابع هيئة المتنزه البحرى الحاجز المرجانى العظيم الوضع عن كثب وتسلط الضوء على المخاوف بشأن درجات الحرارة.. ولحسن الحظ، كانت بعض المناطق السياحية الأكثر تأثراً أقل تأثيرًا ولكن هذا لا يغير أهمية هذه المسألة وأهمية العمل العالمى المنسق بشأن خفض الانبعاثات للحد من درجات حرارة المحيطات".

فيما، قالت وزيرة البيئة فى كوينزلاند والحاجز المرجانى العظيم، ليان إينوك، إن تغير المناخ والتلوث الناجم عن جريان المياه والتهديدات الأخرى "تختبر قدرة الشعاب على التعافى من الاضطرابات الكبرى مثل أحداث التبييض الجماعى والأعاصير الاستوائية الشديدة وتاج الأشواك.. نجم البحر".

وقالت إن حكومة Palaszczuk التزمت بتحقيق هدف صافى الانبعاثات بحلول عام 2050، وخصصت أكثر من 427 مليون دولار لحماية الشعاب المرجانية والمرونة بين عامى 2015 و2022"، وأضافت "القطعة المفقودة ما زالت القيادة والعمل من قبل الحكومة الفيدرالية بشأن تغير المناخ".