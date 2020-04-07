اليوتيوب تبدأ بإزالة مقاطع الفيديو التي تربط فيروس كورونا بشكل خاطئ بتكنولوجيا 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين أن التكنولوجيا ساعدتنا بلا شك في مكافحة تفشي فيروس كورونا، إلا أن لديها أيضًا القدرة على زيادة الوضع سوءًا. هذا يرجع إلى حقيقة أننا جميعًا مترابطون مما يعني أن نشر المعلومات، بما في ذلك المعلومات الخاطئة أصبح أسهل بكثير من أي وقت مضى.

تأمل اليوتيوب في أداء دورها في كبح المعلومات الخاطئة ووفقًا للشركة، فهي ستبدأ الآن في إزالة جميع مقاطع الفيديو التي تربط بشكل خاطئ فيروس كورونا بتكنولوجيا 5G. ووفقًا لمتحدث بإسم اليوتيوب، فقد صرح بالقول : ” لدينا أيضًا سياسات واضحة تحظر مقاطع الفيديو التي تروج لأساليب لا أساس لها من الصحة لمنع فيروس كورونا بدلاً من طلب العلاج الطبي، ونزيل بسرعة مقاطع الفيديو التي تنتهك هذه السياسات أثناء الإبلاغ عنها “.

وأضاف : ” لقد بدأنا أيضًا في تقليل المحتوى الحاد الموصى به مثل نظريات المؤامرة المتعلقة بـ 5G وفيروس كورونا، والتي يمكن أن تضلل المستخدمين بطرق ضارة “. وبالنسبة لأولئك الذين يتساءلون عن ماهية هذه الضجة، فقد كانت هناك تقارير في الآونة الأخيرة تفيد أنه تم إشعار النار في عدد من هوائيات 5G في المملكة المتحدة.

ويرجع ذلك إلى ظهور إدعاءات كاذبة ورد فيها أن تكنولوجيا 5G هي سبب ظهور فيروس كورونا بطريقة ما. وقد تسبب هذا في حالة من الذعر المفرط وكذلك تلف معدات الاتصالات، والتي أصبحت في هذه الأوقات العصيبة حاسمة في محاولاتنا للبقاء على اتصال حتى أثناء وجودنا في المنزل.